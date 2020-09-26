Карийна Касьяненко ⟩ Эти гребаные русские

Я прожила 16 лет в эстонской среде и могу сказать, что сложилось у меня всё довольно хорошо. В детском саду от нескольких детей я получила пару глупых комментариев, но я понимаю, что в таком возрасте дети не могут думать своей головой и высказывают мнение своих родителей. В основной школе в мою сторону тоже начали отпускать подобные комментарии, но я не воспринимала это как травлю, наоборот, смеялась вместе с ребятами, потому что понимала, что эти комментарии — неотъемлемая часть жизни русского человека.

Быть русским — это позор

Шутки и оскорбительные прозвища меня больше не беспокоят, но меня всегда поражает, когда кто-то говорит мне, что у русских не должно быть прав и что вообще всех гребаных русских нужно сжечь на костре. Моя любимая фраза из уст таких людей: «Я ненавижу русских, но ты кажешься славной». Спасибо, Пеэтер, мне очень нужно было услышать это сейчас.

Потому что, конечно же, какой-то Руслан за магазином Maxima представляет весь русский народ. Потому что, конечно же, тот факт, что Василий хотел побить тебя под мостом, сразу означает, что мои самые добрые и миролюбивые русские родители и родственники хотят воткнуть тебе нож, как только увидят. Потому что, конечно же, раз некая 97-летняя Любовь из Ласнамяэ не хочет учить эстонский язык, это сразу означает, что вся русская молодежь ненавидит эстонский язык и эстонскую культуру и обеими руками против этого.

Да, у меня есть базовые знания русского языка, потому что в детстве дома говорили только по-русски, но, честно говоря, я не имею ни малейшего представления о том, как склонять и спрягать русские слова, потому что я так долго жила в эстоноязычной среде, что русский язык полностью забыла.

Один из самых пугающих моментов в моей жизни произошел, когда мы с мамой ходили по магазину, и она заговорила со мной по-русски (хоть и с легким акцентом, она в целом довольно хорошо говорит по-эстонски). Внезапно я осознала, что пытаюсь говорить с ней только на эстонском, и занервничала, когда она ответила мне по-русски, потому что мне было просто неловко говорить по-русски в присутствии других. Потому что быть русским — позор.

Возвращайся на родину!

История моей семьи - довольно запутанная и русской кровью там практически не пахнет. Если я и славянской национальности, то, скорее, я украинка, хотя по-украински знаю только три слова. Бабушка - практически чистокровная островитянка, но я всё равно слышала комментарии в духе: «Возвращайся на родину!»

В спорах моя любимая часть, когда люди начинают говорить мне, что это мой русский темперамент проявляется, когда я начинаю нервничать. Но если бы тебе пришлось каждому человеку объяснять, что ты являешься эстонцем, но это не делает тебя плохим, разве ты бы не вышел из себя?

И, на самом деле, я в целом не понимаю, о чем ты говоришь, Пеэтер. Являешься гордым эстонцем, но сам даже не удосуживаешься встать во время гимна, а твои оценки по родному языку — ниже среднего по Эстонии.

Может быть, проблемой в Эстонии является не молодая девушка русской национальности, которая усердно учит эстонский язык и чтит эстонскую культуру, а ты, который является здесь «коренным эстонцем» и винит во всем иностранцев.