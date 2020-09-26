Вторая волна коронавируса: каким странам грозит локдаун?

Испания: в Мадриде расширен режим локдауна

Ситуация вокруг второй волны пандемии и связанных с ней ограничений накаляется и в столице Испании - Мадриде. В ряде районов города, а также в его предместьях число новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения сейчас превышает 1000. В связи с чем председатель правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо объявила о распространении режима локдауна, уже действующего в 37 районах города, на восемь других районов. Теперь в режиме локдауна живут около миллиона из семи миллионов жителей испанской столицы.

Ранее правительство Мадрида запросило у федерального правительства Испании помощь в борьбе с пандемией. Сообщается, что в ее рамках будут задействованы и военные. Жители Мадрида встретили сообщение о расширении режима локдауна протестами.

В настоящий момент на Мадрид приходится около трети всех госпитализаций в связи с COVID-19 в Испании. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 704 209 случаев заражения SARS-CoV-2, 10 000 из них - за сутки с 24 по 25 сентября . От последствий COVID-19 в Испании уже скончались 31 118 человек.

Германия: ограничения на локальном уровне

По данным Института имени Роберта Коха, утром 25 сентября суточный прирост заражений в Германии составил 2153 случая и, таким образом, в третий раз за неделю превысил порог в 2000 случаев. О повторном локдауне в ФРГ пока речь не идет, однако на фоне актуальной эпидемиологической ситуации министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал сограждан отказаться от отпусков за границей в осенний и зимний период.

Что касается возможного ужесточения мер по борьбе с инфекцией, то глава Минздрава выступает против введения обязательного ношения масок по всей Германии и за регулирование ограничений на уровне федеральных земель. "Ограничения нужно вводить в зависимости от ситуации", - подчеркнул Шпан вечером 24 сентября в эфире общественно-правового телеканала ARD.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель высказала аналогичное мнение. "В отношении каждой вводимой на государственном уровне меры по борьбе с пандемией следует обдумать, уместна ли она и поможет ли она достичь цели", - указала Меркель. "Временные ограничения нашей жизни, вызванные пандемией, должны иметь под собой очень хорошее обоснование", - добавила канцлер.

В августе в некоторых городах Германии, таких как Берлин и Штутгарт, прошли многотысячные протесты против мер правительства по борьбе с пандемией. В частности, участники этих демонстраций выступали против возможной обязательной вакцинации и требовали отменить обязательное ношение масок детьми. Кроме простых граждан, к этим акциям регулярно присоединялись правые радикалы ("рейхсбюргеры"), а также сторонники теорий заговора, отрицающие само существование коронавируса.

Бельгия: число заражений растет, а ограничения ослабляют

В начале второй волны пандемии Бельгия выделяется на общеевропейском фоне тем, что не только не ужесточает меры против распространения инфекции, но даже ослабляет их.