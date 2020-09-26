Фото: вилла Mandra на острове Миконос в Греции

Частная резиденция с шестью спальнями построена для молодой пары и предназначена для отдыха с семьей и друзьями. Каменные стены и ухоженный сад встречают нас и приглашают погрузиться в форму, которая следует за эмоциями, а не за функцией, где каждое пространство становится еще одной возможностью для отдыха и размышлений.

ФОТО: hqroom.ru

Чтобы создать дом, который позволит хозяевам и их гостям наслаждаться пребыванием на улице в течение всего дня, архитекторам необходимо было обеспечить тень и защиту от природных стихий. И хотя дом должен был вместить большое количество гостей, авторы проекта не хотели доминировать над пейзажем, предлагая большие объемы.

ФОТО: hqroom.ru

Вдохновившись традиционной архитектурой острова, архитекторы создали внутренний двор в качестве фокусного центра резиденции. Этот двор плавно соединяется с гостиной и кухней, с видом на бассейн и сады за пределами дома. Спальни отделены для уединения и спокойного наслаждения непрерывным видом на нижний сад и море.

ФОТО: hqroom.ru

Ключом к характеру дома является палитра традиционных материалов - таких, как известковый раствор, камень и дерево, которые соединяют историческое наследие с современной жизнью. Простые белые объемы, выложенные вручную каменные стены и светлые перголы удобно располагаются в островном пейзаже, а эффективность их расположения, сосредоточенная вокруг жилого пространства двора, упрощает повседневную жизнь. Вилла Mandra основывается на скромных традициях, обогащена природной материальностью и вдохновлена современной летней жизнью.