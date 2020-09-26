Кристина Каллас: новая школьная реальность требует инструментов самостоятельного обучения

«В ближайшем будущем у нас, вероятно, не будет возможности организовать обучение так же, как в последние 200 лет - по группам на 45-минутных уроках в школьном здании, с учителем перед классом, объясняющим новую тему», - пишет Каллас в социальных сетях.

"Разговоры о том, как сделать обучение более индивидуальным и независимым, идут уже некоторое время, но вирус заставил нас меняться быстрее. Нам нужно сделать прыжок в развитии и создать способ и инструменты для дистанционного и независимого обучения".

«Платформа общеобразовательного обучения, на которой доступны все учебные материалы общего образования, созданные лучшими специалистами в Эстонии с использованием средств обучения, подходящих для возраста ребенка, - это проект, который улучшит образовательные возможности для всех наших детей. Учеба в классе должна оставаться, у нее есть задача, как и у совместного посещения школы», - объясняет Каллас.

«Платформа цифрового дистанционного обучения - это среда, в которой учащийся 6-го класса из любой части Эстонии или других стран может войти в систему и самостоятельно пройти математику, общественные науки или английский язык. Или учиться дома самостоятельно. Или учиться на эстонском, если в школе учат на русском. Вы можете делать это в своем собственном темпе, преодолевая разные уровни сложности, - пишет Каллас. - Такая учебная среда создает новые возможности и решает ряд проблем, которые возникли в сегодняшней изменившейся реальности».