Кристина Каллас: новая школьная реальность требует инструментов самостоятельного обучения

Председатель «Eesti 200» Кристина Каллас считает, что изменения в организации образовательной жизни, вызванные коронавирусом, требуют развития независимых методов и инструментов обучения, пишет Postimees.
«В ближайшем будущем у нас, вероятно, не будет возможности организовать обучение так же, как в последние 200 лет - по группам на 45-минутных уроках в школьном здании, с учителем перед классом, объясняющим новую тему», - пишет Каллас в социальных сетях.
"Разговоры о том, как сделать обучение более индивидуальным и независимым, идут уже некоторое время, но вирус заставил нас меняться быстрее. Нам нужно сделать прыжок в развитии и создать способ и инструменты для дистанционного и независимого обучения".
«Платформа общеобразовательного обучения, на которой доступны все учебные материалы общего образования, созданные лучшими специалистами в Эстонии с использованием средств обучения, подходящих для возраста ребенка, - это проект, который улучшит образовательные возможности для всех наших детей. Учеба в классе должна оставаться, у нее есть задача, как и у совместного посещения школы», - объясняет Каллас.
«Платформа цифрового дистанционного обучения - это среда, в которой учащийся 6-го класса из любой части Эстонии или других стран может войти в систему и самостоятельно пройти математику, общественные науки или английский язык. Или учиться дома самостоятельно. Или учиться на эстонском, если в школе учат на русском. Вы можете делать это в своем собственном темпе, преодолевая разные уровни сложности, - пишет Каллас. - Такая учебная среда создает новые возможности и решает ряд проблем, которые возникли в сегодняшней изменившейся реальности».
"Что нам для этого нужно?" - риторически спрашивает Каллас. «Поставьте себе такую цель, создайте команду, инвестируйте деньги из государственного бюджета и начните руководить процессом. Это часть будущего образования - доступность качественного эстоноязычного образования повсюду и для всех».