Слухи оказались правдой: у трех украинских рабочих нашли коронавирус

«В четверг стали распространятся слухи, что в волости Тырва, где до сих пор не было ни одного случая, появились первые диагностированные носители вируса», - написал в пятницу в Facebook волостной старейшина Тырва Майдо Руусманн.

Самая последняя официальная информация, которая была у Тырваской волостной управы и волостного старейшины, поступила 22 сентября, когда в волости Тырва по-прежнему было 0 случаев. «Я обратился для получения разъяснений в Департамент здоровья, у которого есть самая свежая информация», - добавил Руусманн.

«В качестве ответа на слухи я получил подтверждение, что 20 сентября прибывшие в волость Тырва трое украинских рабочих сдали положительные тесты на Covid-19 в Валгаской больнице», - рассказал волостной старейшина.

Поскольку речь идет об обязанных соблюдать карантин личностях, которые на данный момент также должны находится в строгой изоляции, по словам Руусманна, Департамент здоровья счел в пятницу маловероятной возможность контактов с другими людьми в Тырве.

Инцидент касается находящегося в волости Тырва занимающегося мебельной промышленностью предприятия Stemwood OÜ. Согласно имеющейся у Департамента здоровья информации, 23 сентября 2020 года в помещениях Stemwood OÜ находились зараженные коронавирусом люди. Руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар в субботу, 26 сентября, сказал, что зараженные коронавирусом украинские рабочие, насколько известно департаменту, были в фирме на пробном дне.

«Возможное число контактов уточняется, на основании известной сейчас информации, их менее десяти. С момент получения результатов тестов работники находятся в изоляции», - сказал Саар.

По последним официальным данным, количество сотрудников в компании составляет 10. Но, по словам обеспокоенного местного жителя, связавшегося с Lõuna-Eesti Postimees, число находившихся в помещениях предприятии людей в районе 50.

Но эта информация все-таки автоматически не значит, что все, кто находились в здании, контактировали с носителями вируса. Департамент здоровья подчеркивает, что близкий контакт означает, что человек находился с зараженным в одном помещении минимум 15 минут и на расстоянии менее двух метров.

Всех, кто был в близком контакте с данными зараженными людьми, просят связаться с сотрудниками Департамента здоровья — Агне Аллас agne.allas@terviseamet.ee или Кая Лаурсоо тел. 5558 2400, kaja.laursoo@terviseamet.ee.

Руководительница фирмы Вирве Корьюс в пятницу вечером быстро сбросила звонок, когда услышала, что звонит журналист, а после уже не отвечала на звонки.

До сих пор в Вырумаа было 129 зараженных, в Валгамаа — 14 и в Пыльвамаа — 11.