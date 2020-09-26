Сб, 26.09.2020
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Герман Голуб
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  • Подозрительное белое вещество в багажнике: водитель вызвал полицию из-за странной находки

Подозрительное белое вещество в багажнике: водитель вызвал полицию из-за странной находки

Багажник. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В Ляэнескую префектура поступил необычный вызов: владелец автомобиля обнаружил в багажнике белое подозрительное вещество.

«На этой неделе получили сообщение от взволнованного человека, который обнаружил в багажнике своего автомобиля подозрительное белое вещество. Автомобиль с незапертыми дверями ночью стоял припаркованным возле его места проживания», - сообщает на своей странице в Facebook Ляэнеская префектура.

Отреагировавшие на сообщение полицейские проверили неожиданную находку и выяснили, что речь идет о кошачьем песке, а не о чем-то опасном или запрещенном.

Хотя на этот раз все закончилось благополучно, полиция призывает быть бдительными и сообщать стражам правопорядка о подозрительных находках или действиях по номеру 112.

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