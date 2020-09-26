Подозрительное белое вещество в багажнике: водитель вызвал полицию из-за странной находки

«На этой неделе получили сообщение от взволнованного человека, который обнаружил в багажнике своего автомобиля подозрительное белое вещество. Автомобиль с незапертыми дверями ночью стоял припаркованным возле его места проживания», - сообщает на своей странице в Facebook Ляэнеская префектура.

Отреагировавшие на сообщение полицейские проверили неожиданную находку и выяснили, что речь идет о кошачьем песке, а не о чем-то опасном или запрещенном.