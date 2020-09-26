Сб, 26.09.2020
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В Москве сносят столетнюю водонапорную башню. Ее признали самостроем

Историческая водонапорная башня, признанная самостроем.

ФОТО: Facebook

В Пресненском районе Москвы начали снос построенной в XIX веке на Ходынской улице водонапорной башни. Об этом сообщил в Facebook 24 сентября журналист и координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков, передает NewsRu.

«Уничтожают здание - внимание - как самострой. Соответствующее заключение выдала Госинспекция по недвижимости, она же и является заказчиком. Зданию больше 100 лет, оно пережило столько разных событий, а в современной России его признали самостроем и разрушили», - написал Новичков.

Другой координатор «Архнадзора» Игорь Шихов заявил, что у башни есть историческая ценность, однако официально ее невозможно подтвердить: у здания нет адреса, и оно не состоит на кадастровом учете. Это значит, что у него нет собственника или арендатора, что и послужило основанием для признания башни самостроем и бесхозным объектом.

С подробностями и фотографиями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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