В Москве сносят столетнюю водонапорную башню. Ее признали самостроем

«Уничтожают здание - внимание - как самострой. Соответствующее заключение выдала Госинспекция по недвижимости, она же и является заказчиком. Зданию больше 100 лет, оно пережило столько разных событий, а в современной России его признали самостроем и разрушили», - написал Новичков.

Другой координатор «Архнадзора» Игорь Шихов заявил, что у башни есть историческая ценность, однако официально ее невозможно подтвердить: у здания нет адреса, и оно не состоит на кадастровом учете. Это значит, что у него нет собственника или арендатора, что и послужило основанием для признания башни самостроем и бесхозным объектом.