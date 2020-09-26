Из-за человеческой ошибки этим утром не удалось взять пробы на коронавирус

Пресс-секретарь Synlab Eesti Герли Кеделаук объяснила, что путаница произошла из-за того, что двое человек, которые берут пробы, поменялись местами в рабочем графике, и тот человек, который должен был выйти на работу, по ошибке решил, что его рабочий день начинается в 8:30.