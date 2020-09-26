Из-за человеческой ошибки этим утром не удалось взять пробы на коронавирус

К восьми утра субботы, 26 сентября в палатке для взятия проб на коронавирус у Тартуской певческой сцены не оказалось нужных работников. Как оказалось, произошло это из-за человеческой ошибки, пишет Postimees.
Пресс-секретарь Synlab Eesti Герли Кеделаук объяснила, что путаница произошла из-за того, что двое человек, которые берут пробы, поменялись местами в рабочем графике, и тот человек, который должен был выйти на работу, по ошибке решил, что его рабочий день начинается в 8:30.
В данной палатке за взятие проб отвечают медсестры центра Qvalitas.
Однако уже в 8:10 другие сотрудники пункта тестирования, которые отвечают за регистрацию, попытались решить проблему по телефону. К 8:30 подошли сразу две медсестры и к 9 утра путаница разрешилась и работа продолжилась в обычном ритме.
Пресс-секретарь уточнила, что человеку, которому пришлось ждать, принесли извинения.