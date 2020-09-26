Лутсар: эстонские эксперты не выпустят на рынок неизученную коронавакцину

Ни Европейский лекарственный департамент, ни эстонские эксперты не выпустят на местный рынок вакцину от коронвируса, которая не была полностью исследована, заверила профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар, слова которой приводит портал Tervis.
Лутсар сказала в эфире программы ЭТВ «Ringvaade», что наиболее частые побочные эффекты вакцины быстро cтанут известны, но в случае редких побочных эффектов, по мнению некоторых экспертов по вакцинам, можно будет быть уверенным, лишь когда три миллиона человек получат вакцину.
Лутсар сказала, что она определенно позволила бы вакцинировать себя от коронавируса, когда вакцина появится на рынке.