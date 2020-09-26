Лутсар: эстонские эксперты не выпустят на рынок неизученную коронавакцину

Лутсар сказала в эфире программы ЭТВ «Ringvaade», что наиболее частые побочные эффекты вакцины быстро cтанут известны, но в случае редких побочных эффектов, по мнению некоторых экспертов по вакцинам, можно будет быть уверенным, лишь когда три миллиона человек получат вакцину.