Сб, 26.09.2020
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Фридрих Мерц

Галерея ⟩ Фотограф заснял северное сияние над Эстонией

Фотограф Марианн Пексар в четверг поздно вечером в волости Ляэнеранна в деревне Лыо засняла северное сияние, пишет Pärnu Postimees.

По словам фотографа, снимки северного сияния были сделаны между 22 и 23 часами. «Невооруженным глазом на этот раз его было тяжело увидеть, - рассказывает фотограф. - Как только сияние становилось сильнее, можно было увидеть на небе серую карту».

Пексар сообщила, что в последний раз северное сияние можно было наблюдать месяц назад.

«Несколько лет именно 27 сентября бывает северное сияние, - говорит Пексар. - Надеюсь, что и в этом году в этот день я смогу что-нибудь заснять».

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