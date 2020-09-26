Галерея ⟩ Фотограф заснял северное сияние над Эстонией

По словам фотографа, снимки северного сияния были сделаны между 22 и 23 часами. «Невооруженным глазом на этот раз его было тяжело увидеть, - рассказывает фотограф. - Как только сияние становилось сильнее, можно было увидеть на небе серую карту».

Пексар сообщила, что в последний раз северное сияние можно было наблюдать месяц назад.

«Несколько лет именно 27 сентября бывает северное сияние, - говорит Пексар. - Надеюсь, что и в этом году в этот день я смогу что-нибудь заснять».