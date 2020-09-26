Картина дня: новые правила пересечения границ, крик души русской эстонки и крушение самолета в Харькове

ФОТО И ВИДЕО 〉 Ночью рядом с Певческим полем вспыхнула надворная постройка заправки

В ночь на субботу, около двух часов загорелась надворная постройка у заправки Circkle K, которая расположена у Певческого поля. Читать далее...

В Финляндии зафиксировано повышение уровня радиации

В Финляндии было зафиксировано повышение уровня радиации, сообщает портал новостей YLE. Эксперты объясняют повышение радиации природными явлениями - угрозы для здоровья нет. Читать далее...

Вне дома: как мы не сели на мель и побывали на хуторах финской Швеции

В этом году все наперекосяк: рестораны закрываются, дегустации и кулинарные мероприятия проводятся крайне редко, в любимую Швецию паромы не ходят, а которые ходят – садятся на мель в неожиданных местах. Сопредельные страны то открываются, то закрываются... В общем, все тревожно и непонятно! Но одну вкусную и познавательную поездку я все-таки успела совершить. Читать далее...

Подозрительное белое вещество в багажнике: водитель вызвал полицию из-за странной находки

В Ляэнескую префектура поступил необычный вызов: владелец автомобиля обнаружил в багажнике белое подозрительное вещество. Читать далее...

Война с автохламом не утихает: из Таллинна вывезено свыше 500 старых автомобилей

В этом году районные инспекторы Таллиннской муниципальной полиции пытаются напомнить владельцам старых и неработающих автомобилей, что не стоит держать на улице вышедший из эксплуатации много лет назад личный транспорт. К тому же, стоящие без дела автомобили препятствуют уборке улиц. Читать далее...

Вторая волна коронавируса: каким странам грозит локдаун?

На фоне начинающейся второй волны пандемии коронавируса в ряде стран ужесточают карантинные меры. На какие шаги идут власти и кому грозит тотальный карантин - в обзоре DW. Читать далее...

Мечтали перебраться из города в деревню? Волость Ныо ждет вас

18 самоуправлений Эстонии сегодня приглашают всех желающих на День жизни в деревне. Среди прочих желающих ждет и волость Ныо в Тартуском уезде. Для знакомства открыты школы, детские сады, общественные центры, спортивные и общественные центры. Для семей, подумывающих о переезде в деревню, а также для самих местных жителей, предлагается богатая программа. Читать далее...