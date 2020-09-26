Картина дня: новые правила пересечения границ, крик души русской эстонки и крушение самолета в Харькове

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 сентября.
В Эстонии выявлено 47 новых зараженных коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 646 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2. Положительный результат дали 47 проб. Читать далее...
ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Серые клеточки и ячейки общества
Референдум о браке, проведение которого с подачи EKRE предусмотрено в коалиционном договоре, - классический пример политической манипуляции, безотказно работающей среди тех слоев населения, которые не привыкли задумываться. Читать далее...
ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Псевдоуспехи и самообман в одном флаконе
В моем детстве у нас с отцом был важный ритуал выходного дня: устраиваться перед экраном телевизора, чтобы вместе посмотреть соревнования по биатлону и лыжам и поболеть за наших спортсменов. Биатлон, конечно, был более зрелищным, но зато в лыжах спортсменам из Эстонии не было равных. Кристина Шмигун-Вяхи, Яак Мяэ, Татьяна Маннима, Андрус Веэрпалу… Их успехи на чемпионах мира, Европы и Олимпиадах вдохновляли и позволяли испытывать гордость за страну. Сегодня же очевидно, что я и тысячи других восторженных зрителей могли быть жестоко обмануты. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Под Харьковом разбился военный Ан-26. На борту были курсанты
В Харьковской области Украины при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты университета ВВС Украины. По последним данным, погибли 26 человек. Всего на борту было 27 человек. Читать далее...
Правительство Эстонии упрощает пересечение границы с Латвией, Литвой и Финляндией
Правительство Эстонии с понедельника, 28 сентября, в обоснованных случаях смягчает условия самоизоляции для прибывающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии, чтобы упростить передвижение в едином экономическом пространстве. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ: 〉 Тяжелое ДТП в Рапламаа унесло жизнь 45-летнего водителя
Сегодня, 26 сентября, около часа ночи автомобиль Volkswagen вылетел с дороги, за рулем был 45-летний мужчина, который погиб на месте от полученных травм. Произошло ДТП на первом километре Сяэла-теэ, в одноименной деревне. Читать далее...
КАРИЙНА КАСЬЯНЕНКО 〉 Эти гребаные русские
«Мне нравится знакомиться с новыми людьми до тех пор, пока дело не доходит до фамилии, и все узнают, что я Касьяненко», - пишет островитянка Карийна Касьяненко. «Но это же русская фамилия, - говорят они. - Ты русская?» Смотрят на меня растерянно. «Знаешь, все русские уроды, но ты кажешься очень славной», - пытаются они убедить меня. Читать мнение дальше...
Лутсар: эстонские эксперты не выпустят на рынок неизученную коронавакцину
Ни Европейский лекарственный департамент, ни эстонские эксперты не выпустят на местный рынок вакцину от коронвируса, которая не была полностью исследована, заверила профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар. Читать далее...
Слухи оказались правдой: у трех украинских рабочих нашли коронавирус
Прибывшие в Валгамаа в волость Тырва 20 сентября трое украинских рабочих сдали в Валгаской больнице положительные пробы на коронавирус. Рабочие были на пробном дне на мебельном производстве в волости Тырва, возможное число контактов уточняется. Читать далее...
ФОТО И ВИДЕО 〉 Ночью рядом с Певческим полем вспыхнула надворная постройка заправки
В ночь на субботу, около двух часов загорелась надворная постройка у заправки Circkle K, которая расположена у Певческого поля. Читать далее...
В Финляндии зафиксировано повышение уровня радиации
В Финляндии было зафиксировано повышение уровня радиации, сообщает портал новостей YLE. Эксперты объясняют повышение радиации природными явлениями - угрозы для здоровья нет. Читать далее...
Вне дома: как мы не сели на мель и побывали на хуторах финской Швеции
В этом году все наперекосяк: рестораны закрываются, дегустации и кулинарные мероприятия проводятся крайне редко, в любимую Швецию паромы не ходят, а которые ходят – садятся на мель в неожиданных местах. Сопредельные страны то открываются, то закрываются... В общем, все тревожно и непонятно! Но одну вкусную и познавательную поездку я все-таки успела совершить. Читать далее...
Подозрительное белое вещество в багажнике: водитель вызвал полицию из-за странной находки
В Ляэнескую префектура поступил необычный вызов: владелец автомобиля обнаружил в багажнике белое подозрительное вещество. Читать далее...
Война с автохламом не утихает: из Таллинна вывезено свыше 500 старых автомобилей
В этом году районные инспекторы Таллиннской муниципальной полиции пытаются напомнить владельцам старых и неработающих автомобилей, что не стоит держать на улице вышедший из эксплуатации много лет назад личный транспорт. К тому же, стоящие без дела автомобили препятствуют уборке улиц. Читать далее...
Вторая волна коронавируса: каким странам грозит локдаун?
На фоне начинающейся второй волны пандемии коронавируса в ряде стран ужесточают карантинные меры. На какие шаги идут власти и кому грозит тотальный карантин - в обзоре DW. Читать далее...
Мечтали перебраться из города в деревню? Волость Ныо ждет вас
18 самоуправлений Эстонии сегодня приглашают всех желающих на День жизни в деревне. Среди прочих желающих ждет и волость Ныо в Тартуском уезде. Для знакомства открыты школы, детские сады, общественные центры, спортивные и общественные центры. Для семей, подумывающих о переезде в деревню, а также для самих местных жителей, предлагается богатая программа. Читать далее...
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