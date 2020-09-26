Социал-демократы: свободному обществу не подобает выносить на референдум частную жизнь людей

Социал-демократы не поддерживают проведение в октябре 2021 года референдума для изменения Конституции по вопросу статуса семьи. Совет уполномоченных считает, что Конституция не должна становиться заложником политических игрищ, цель которых – мобилизовать часть своих избирателей при помощи разжигания в обществе розни.

«Социал-демократы не смирятся с референдумом, цель которого не поиск компромисса и решения, а раскол и разрушение общества. Это привело бы к затяжному конфликту между разными поколениями», – отметил председатель партии Индрек Саар.

«Наша Конституция защищает сегодня и должна защищать и уважать и в будущем всех людей и все семьи. Об этом говорится и в нашем сегодняшнем заявлении совета уполномоченных», – подчеркнул он.