Социал-демократы: свободному обществу не подобает выносить на референдум частную жизнь людей

Совет уполномоченных Социал-демократической партии заверил в принятом сегодня, 26 сентября, заявлении, что Конституция Эстонской Республики не нуждается во внесении в нее понятия брака, и что свободному обществу не подобает выносить на референдум частную жизнь людей.
Социал-демократы не поддерживают проведение в октябре 2021 года референдума для изменения Конституции по вопросу статуса семьи. Совет уполномоченных считает, что Конституция не должна становиться заложником политических игрищ, цель которых – мобилизовать часть своих избирателей при помощи разжигания в обществе розни.
«Социал-демократы не смирятся с референдумом, цель которого не поиск компромисса и решения, а раскол и разрушение общества. Это привело бы к затяжному конфликту между разными поколениями», – отметил председатель партии Индрек Саар.
«Наша Конституция защищает сегодня и должна защищать и уважать и в будущем всех людей и все семьи. Об этом говорится и в нашем сегодняшнем заявлении совета уполномоченных», – подчеркнул он.
«Люди будут жить своей привычной жизнью и дальше, и готовящийся референдум ничего бы не изменил», – заверил председатель совета уполномоченных социал-демократов Эйки Нестор.