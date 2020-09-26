Эхо эстонского скандала: Danske Bank пересмотрит финансовые операции в Литве и Латвии

"Мы не можем комментировать эти вопросы, поскольку в данный момент они являются частью расследования, которое ведут ведомства. Как мы уже заявляли раньше, мы никогда не должны были иметь портфеля клиентов-нерезидентов в Эстонии. Мы также признаем, что мы запоздало реагировали на масштаб этих проблем и необходимость их решать. Естественным следствием эстонского дела является то, что мы также пересматриваем и прочие части нашего прошлого бизнеса, включая прежний бизнес в Латвии и Эстонии", – отмечено в комментарии сотрудника Danske Bank Филиппа Волло.

"Мы делимся всей необходимой информацией с органами власти и сотрудничаем в этом расследовании", – добавил он.

Волло также подчеркнул, что, если говорить о финансовых преступлениях и отмывании денег, то в данный момент Danske Bank находится в совершенно ином положении, чем в 2007-2015 годах.

"Портфель нерезидентов в Эстонии, как и наша банковская деятельность в Балтийских странах, закрыты. Мы значительно увеличили ресурсы, которые направляем на контроль соответствия и борьбу с финансовыми преступлениями. Мы также совершили значительные инвестиции в системы информационных технологий. И далее будем инвестировать в эту сферу", – отметил Волло.

В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

По данным литовского центра журналистских расследований Siena, в центре истории находятся так называемые "зеркальные сделки", целью этого способа отмывания денег был вывод больших денежных средств из России. Суть схемы – конвертация рублей в доллары или евро с использованием возможно фиктивной торговли акциями.