Коронавирус добрался до еще одной школы: ученики двух классов отправлены на удаленное обучение

Директор школы Рийна Вейденбаум сказала, что поскольку проходили общие уроки, два 12 класса на следующие несколько недель переведены на удаленное обучение. Ученики должны находиться дома в самоизоляции, а это означает, что они не могут посещать кружки по интересам и встречаться с друзьями. Члены их семей должны следить за своим здоровьем и при появлении симптомов заболевания необходимо связаться с семейным врачом.