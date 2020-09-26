Сб, 26.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
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  • Коронавирус добрался до еще одной школы: ученики двух классов отправлены на удаленное обучение

Коронавирус добрался до еще одной школы: ученики двух классов отправлены на удаленное обучение

Школьный класс.

ФОТО: Margus Ansu

По данным Департамента здоровья, у одного ученика Раквереской гимназии был диагностирован коронавирус, сообщает Virumaa Teataja.

Департамент здоровья связался с руководством школы, школа передала департаменту список учеников, близкие контакты проинформированы о возможном заражении.

Директор школы Рийна Вейденбаум сказала, что поскольку проходили общие уроки, два 12 класса на следующие несколько недель переведены на удаленное обучение. Ученики должны находиться дома в самоизоляции, а это означает, что они не могут посещать кружки по интересам и встречаться с друзьями. Члены их семей должны следить за своим здоровьем и при появлении симптомов заболевания необходимо связаться с семейным врачом.

Школа поддерживает связь с Департаментом здоровья и следует всем рекомендациям, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса.

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