Коронавирус добрался до еще одной школы: ученики двух классов отправлены на удаленное обучение

По данным Департамента здоровья, у одного ученика Раквереской гимназии был диагностирован коронавирус, сообщает Virumaa Teataja.
Департамент здоровья связался с руководством школы, школа передала департаменту список учеников, близкие контакты проинформированы о возможном заражении.
Директор школы Рийна Вейденбаум сказала, что поскольку проходили общие уроки, два 12 класса на следующие несколько недель переведены на удаленное обучение. Ученики должны находиться дома в самоизоляции, а это означает, что они не могут посещать кружки по интересам и встречаться с друзьями. Члены их семей должны следить за своим здоровьем и при появлении симптомов заболевания необходимо связаться с семейным врачом.
Школа поддерживает связь с Департаментом здоровья и следует всем рекомендациям, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса.