Фото ⟩ Автомобиль два раза перевернулся через крышу: сильно пьяная женщина в результате ДТП вылетела из машины

Сегодня, 26 сентября, в Ярвамаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал один человек.
В субботу в 16.45 в волости Ярва в деревне Лайметса женщина в сильном опьянении попала в аварию, передает Järva Teataja со ссылкой на полицию.
По предварительным данным, автомобиль Daewoo Kalos на гравийной дороге попал в боковое скольжение, вылетел с дороги и два раза перевернулся через крышу. Помимо 49-летней сильно пьяной женщины, в машине больше никого не было.
Сидевшую за рулем женщину в результате ДТП выбросило из машины, но она приземлилась так удачно, что смогла передвигаться на своих ногах. По предварительным данным, она не получила серьезных повреждений, но скорая помощь все-таки доставила ее в больницу для проверки состояния здоровья.