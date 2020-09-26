Фото ⟩ Автомобиль два раза перевернулся через крышу: сильно пьяная женщина в результате ДТП вылетела из машины

В субботу в 16.45 в волости Ярва в деревне Лайметса женщина в сильном опьянении попала в аварию, передает Järva Teataja со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, автомобиль Daewoo Kalos на гравийной дороге попал в боковое скольжение, вылетел с дороги и два раза перевернулся через крышу. Помимо 49-летней сильно пьяной женщины, в машине больше никого не было.