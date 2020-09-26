Сб, 26.09.2020
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  • Сильно пьяный водитель попал в ДТП: машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу

Сильно пьяный водитель попал в ДТП: машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу

ДТП. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

Сегодня, 26 сентября, в Ярвамаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал один человек.

В субботу в 16.45 в волости Ярва в деревне Лайметса водитель в сильном опьянении попал в аварию, передает Järva Teataja со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, автомобиль Daewoo Kalos вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Помимо пьяного водителя, в машине больше людей не было.

Пострадавшего водителя доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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