Сильно пьяный водитель попал в ДТП: машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу

Сегодня, 26 сентября, в Ярвамаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал один человек.
В субботу в 16.45 в волости Ярва в деревне Лайметса водитель в сильном опьянении попал в аварию, передает Järva Teataja со ссылкой на полицию.
По предварительным данным, автомобиль Daewoo Kalos вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Помимо пьяного водителя, в машине больше людей не было.
Пострадавшего водителя доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
Все обстоятельства ДТП выясняются.