Сб, 26.09.2020
Маска должна стать нормальной реальностью. Все это важно особенно в школах. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Эстонский автогонщик попал в аварию на ралли в Финляндии. Его госпитализировали

Фото ⟩ Эстонский автогонщик попал в аварию на ралли в Финляндии. Его госпитализировали

Robert Virves

ФОТО: twitter.com

Проходившее в Финляндии ралли Pohjanmaa для эстонских автогонщиков Роберта Вирвеса и Сандера Пруули закончилось печально, потому что на седьмом скоростном заезде гонку пришлось прервать из-за аварии, пишет Postimees.

С эстонцами произошло несчастье, когда на внутреннем повороте попавший под колесо камень подбросил машину в воздух, после чего она врезалась в дерево.

Заезд пришлось остановить, а скорая помощь отвезла Роберта и Сандера в больницу.

Перед этим инцидентом Роберт Вирвес прочно занимал второе место в своем классе, от лидирующего Сами Паяри его отделяло всего 13,8 секунды.

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