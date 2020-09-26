Фото ⟩ Эстонский автогонщик попал в аварию на ралли в Финляндии. Его госпитализировали

Проходившее в Финляндии ралли Pohjanmaa для эстонских автогонщиков Роберта Вирвеса и Сандера Пруули закончилось печально, потому что на седьмом скоростном заезде гонку пришлось прервать из-за аварии, пишет Postimees.
С эстонцами произошло несчастье, когда на внутреннем повороте попавший под колесо камень подбросил машину в воздух, после чего она врезалась в дерево.
Заезд пришлось остановить, а скорая помощь отвезла Роберта и Сандера в больницу.
Перед этим инцидентом Роберт Вирвес прочно занимал второе место в своем классе, от лидирующего Сами Паяри его отделяло всего 13,8 секунды.
Virves bad crash ss7, taken to hospital. #PohjanmaaRalli pic.twitter.com/OXdVRTvDsi— Aleks L (@alekslesk) September 26, 2020