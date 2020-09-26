Борис Джонсон: мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19

"Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины - почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность - это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась", - сказал он.

При этом Джонсон воздержался от обвинений в чей-либо адрес.