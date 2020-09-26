Сб, 26.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц

Борис Джонсон: мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19

Борис Джонсон

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу на Генеральной Ассамблее ООН, призвал страны мира выяснить истину относительно происхождения пандемии COVID-19.

"Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины - почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность - это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась", - сказал он.

При этом Джонсон воздержался от обвинений в чей-либо адрес.

"Я вовсе не хочу обвинять какую-либо страну или правительство или набирать очки, я просто, как человек, перенесший COVID, считаю, что мы все имеем право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного", - отметил он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back