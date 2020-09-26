Видео ⟩ «Ты уже не король»: на белорусском госТВ в детской передаче показали свержение с трона жадного мишки Топы

По сюжету Янка в отсутствие Топы садится на его трон, а затем медвежонок приходит и сгоняет ее, заявляя, что теперь будет "на своем троне сидеть и приказы отдавать". Лиса спрашивает, можно ли и им с ведущей немного посидеть на роскошном стуле. Медвежонок заявляет, что только он может занимать его: "Корону видели?" Он отказывается играть и гулять с лисой и ведущей, ссылаясь на важные дела, а когда те ушли есть пирог, пожелал сам его съесть, но не смог слезть с трона.

Он потребовал отнести себя к пирогу, чтобы выбрать большой кусок, но в процессе перемещения трона упал под стол и уронил корону. "Это все корона, слишком тяжелая" - говорит ему лисичка. "Топочка, ты уже не король!", - констатирует ведущая. В итоге она надевает корону, а на трон садится Яна.

"Кому сказать, не поверят, что это старая программа", - сообщила ведущая программы Елена Бикренева в сториз инстаграма, но вскоре эта запись исчезла. Ни сценаристы передачи, ни телеканал "Беларусь 3" происходящее еще не комментировали, отмечает радиостанция "Эхо Москвы".

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, устроив тайную инаугурацию - без официального объявления даты, приглашения представителей зарубежных государств и прямой трансляции по ТВ и радио. Обстановка секретности, окружавшая церемонию, возмутила белорусскую оппозицию и вызвала критику за рубежом. Европейские страны, США и Канада отказались считать инаугурацию легитимной, а Лукашенко - законным президентом Белоруссии.

Сам он в ответ заявил, что законы страны не обязывают кого-либо оповещать о мероприятии, а приглашение иностранных дипломатов не является обязательным. Инаугурацию он назвал "внутренним делом" Белоруссии, отметив, что на нее были приглашены в общей сложности 2 тысячи человек, следовательно, ее "практически невозможно" было сохранить в тайне. При этом в пресс-службе Лукашенко утром 23 сентября журналистам фактически отказались называть дату инаугурации, а в ЦИК утверждали, что ничего не слышали о церемонии.