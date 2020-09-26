Сб, 26.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц

Аркадий Попов: надеяться на то, что вирус стал слабее, не стоит

Аркадий Попов.

ФОТО: Eero Vabamägi

По словам доктора Аркадия Попова, надеяться на то, что вирус стал слабее, не стоит, также, к сожалению, у нас нет каких-то серьезных прорывов в лечении.

Попов отмечает, что сохранить здоровье и жизнь, не допустить введения губительных для экономики и образования ограничений еще можно. Достаточно выполнять простые правила: носить маски на работе и в общественных местах, часто мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и прекратить контакты с людьми при первых симптомах болезни, даже если кажется, что это обычная сезонная простуда, пишет rus.err.ee.

Еще одна просьба доктора - не бояться и использовать мобильное приложение HOIA, которое позволяет определить, находились ли вы рядом с инфицированным COVID-19 человеком или нет. Специалист поясняет, эта программа не следит за людьми и не собирает конфиденциальную информацию.

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