Сб, 26.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Минфин: Ида-Вирумаа в рамках справедливого перехода получит больше 340 миллионов евро

Минфин: Ида-Вирумаа в рамках справедливого перехода получит больше 340 миллионов евро

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

В Министерстве финансов идет работа над новой экономической стратегией Ида-Вируского уезда.

Что касается денег, которые Эстония получит на переход от сланца к чистым технологиям, то названную сумму в 340 миллионов евро пока нельзя назвать окончательной, пишет rus.err.ee.

"Важно понимать, что ресурсы фонда Справедливого перехода не единственный источник, из которого получат средства предприниматели Ида-Вирумаа, муниципалитеты или служащие. Многое еще предстоит сделать: это и поддержка развития бизнеса, и дигитализация, и услуги рынка труда, которые фактически поддерживаются из других источников, также доступных для Ида-Вирумаа, и в этом случае фонд Справедливого перехода является дополнительным средством для уже существующей денежной поддержки. И сколько всего будет на весь период я сказать не могу, но это определённо больше чем 340 миллионов" - заявила в интервью "Народу важно" руководитель службы региональной политики Министерства финансов Кайре Лухт.

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