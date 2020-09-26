Минфин: Ида-Вирумаа в рамках справедливого перехода получит больше 340 миллионов евро

"Важно понимать, что ресурсы фонда Справедливого перехода не единственный источник, из которого получат средства предприниматели Ида-Вирумаа, муниципалитеты или служащие. Многое еще предстоит сделать: это и поддержка развития бизнеса, и дигитализация, и услуги рынка труда, которые фактически поддерживаются из других источников, также доступных для Ида-Вирумаа, и в этом случае фонд Справедливого перехода является дополнительным средством для уже существующей денежной поддержки. И сколько всего будет на весь период я сказать не могу, но это определённо больше чем 340 миллионов" - заявила в интервью "Народу важно" руководитель службы региональной политики Министерства финансов Кайре Лухт.