Сб, 26.09.2020
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Герман Голуб

Эстонская фигуристка выиграла соревнования в Германии

Эва-Лотта Кийбус

ФОТО: TATYANA ZENKOVICH/EPA

Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус выиграла соревнования Nebelhorn Trophy в немецком Оберсдорфе, которые открыли новый международный сезон.

Занимавшая третье место после короткой программы 17-летняя Эва-Лотта Кийбус в произвольной программе набрала 113,04 балла и стала первой. Общий результат Кийбус - 173,53 балла, пишет rus.err.ee.

Личные рекорды эстонской фигуристки были установлены в этом году на чемпионате Европы - 121,54 и 181,24 соответственно. На европейском первенстве Кийбус заняла седьмое место.

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