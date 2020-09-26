Эстонская фигуристка выиграла соревнования в Германии

Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус выиграла соревнования Nebelhorn Trophy в немецком Оберсдорфе, которые открыли новый международный сезон.
Занимавшая третье место после короткой программы 17-летняя Эва-Лотта Кийбус в произвольной программе набрала 113,04 балла и стала первой. Общий результат Кийбус - 173,53 балла, пишет rus.err.ee.
Личные рекорды эстонской фигуристки были установлены в этом году на чемпионате Европы - 121,54 и 181,24 соответственно. На европейском первенстве Кийбус заняла седьмое место.