Фото ⟩ В центре Лондона произошли столкновения полиции и COVID-диссидентов

Как сообщил телеканал Sky News, двоим из раненых правоохранителей понадобилась госпитализация. Травмы получили и три демонстранта.

По данным Sky News, участники митинга под названием "Мы не даем согласия" забросали полицию бутылками и скандировали: "Выбери свою сторону". Блюстители порядка пустили в ход дубинки. В итоге правоохранители были вынуждены остановить акцию из-за нарушения правил социального дистанцирования ее участниками.

На площади собралось до 15 тысяч человек

Британские СМИ оценили число участников акции, собравшихся на Трафальгарской площади, а затем двинувшихся в сторону Гайд-парка, в 10-15 тысяч человек.

С минувшей недели в Великобритании запрещено собираться группами из более чем шести человек, однако проведение протестных акций является исключением из этого правила при условии, что участники соблюдают нормы социального дистанцирования. Служба столичной полиции предостерегла, что нарушители могут быть подвергнуты уголовному наказанию, так как они "не выполнили условия, связанные с оценкой риска, и подвергли людей опасности передачи вируса".