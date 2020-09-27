Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий. Есть раненые среди гражданского населения

Среди мирного населения имеются убитые и раненые, информация о потерях и раненых уточняется. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку начали военные Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, войска предпринимают ответные меры «с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения».

Никол Пашинян написал в Facebook, что «противник атаковал» Нагорный Карабах. «Армия обороны успешно сопротивляется атаке. Ситуация находится в оперативной разработке, информация будет обобщаться и передаваться по мере необходимости»,— говорится в его сообщении.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также заявил об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Он отметил, что «ответ будет соразмерным».

«Сегодня рано утром противник перешел в активное наступление на всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Мы призываем население укрыться»,— говорится в его сообщении в Facebook.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, «имеются данные о гибели и ранении гражданских лиц и военнослужащих, нанесен серьезный ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре». В Баку говорят о «контрнаступательной» операции и ответственности Еревана за начало боевых действий, передаёт ТАСС.

Ереван утверждает, что армия противника потеряла три танка, и, вероятно, есть «потери в живой силе», передаёт РИА Новости.