Робот заменит десятки украинцев и спасет эстонские клубничные поля?

Молодой робототехник Мадис Мерила увидел в этом возможность. В начале июля он впервые вышел на клубничное поле в сопровождении машины, напоминающей большую садовую тележку. Автомобильные колеса автомобиля были бы слишком большими, цена велосипедных колес была слишком высокой, но было важно, чтобы колеса могли двигаться плавно со скоростью в сантиметры в секунду. В результате в выборе остались самые обычные колеса от магазинной тележки.

Весной Мерила оказался в ситуации, когда ему нужно было подумать о том, как наилучшим образом использовать свои навыки и сильные стороны. Его часть работы по разработке посылочных роботов Starship закончилась незадолго до коронакризиса. Сократились и работы над проектом умных домов. На клубничном поле окончивший Таллиннский технический университет по специальности мехатроника Мерила снова решив задачу, которая в 2016 году принесла ему победу в конкурсе робототехники Robotex.

Фактически, эти задачи были в то время были представлены в двух областях соревнований. Во-первых, сбор предметов роботизированной рукой. Во-вторых, способность различать красные и зеленые объекты и выбирать только одни из них.

Мерила пытался продать кому-то свои идеи роботов уже после победы Robotex, но не нашлось никого, кто увидел бы в этом коммерческий потенциал.

"Этот момент нашел меня сам. Все прошло хорошо», - говорит он сейчас. Сбор предметов в совокупности с различием между зеленым и красным применяется на клубничном поле, осенило инженера в начале лета, когда заговорили об опасности уничтожения урожая клубники.

Мерила ранее собирал клубнику в своем домашнем саду в Мярьямаа. «Как оказалось, я всю жизнь делал это неправильно», - признается он.

"Самый большой вклад отца в образование ребенка - это заставить его выполнять тяжелую черную работу. У меня этого было довольно много».

В случае с роботом-сборщиком клубники нужно вникнуть в эту область до последней детали: как научить робота различать ягоды, подходящие для продажи на прилавке, и ягоды немного худшего вида, но идеально подходящие для варенья. И ягоды, которые нужно просто собрать с ягодного куста, чтобы плесень или гниль не распространялись дальше.

Размер робота - он точно такой же, как у посылочных роботов, уже кружащих по городам мира - определялся реальными размерами ягодного ящика.

В начале лета у Мерила возникла идея роя дронов и лежанки, на которой дроны упаковывают собранные ягоды. Но дрон нельзя было заставить так основательно парить среди кустов клубники, чтобы можно было собрать все спелые ягоды.

Похожая на посылочного робота тележка оснащена роботизированной рукой с машинным зрением - она ​​различает красный и зеленый, отличает листья от ягод.