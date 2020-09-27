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Мэрия Таллинна выделила 1500 евро на поминальную церемонию памяти парома "Эстония"

Parvlaev Estonia viis märga hauda 852 inimest.

ФОТО: Ly Menov

Мэрия Таллинна выделила 1500 евро на проведение поминальной церемонии памяти жертв крушения парома «Эстония», которая состоится в понедельник в Таллинне.

Как  сообщили BNS в городской управе, некоммерческое объединение Memento Mare, объединяющее родных и близких погибших в катастрофе, 28 сентября у памятника «Прерванный маршрут» планирует провести траурную церемонию в память о 26-й годовщине крушения парома.

20 августа НКО направило мэру Таллинна, а 10 сентября и мэрии столицы ходатайство с просьбой выделить 1500 евро на проведение мероприятия. Общий бюджет церемонии составит 1700 евро, из них 200 евро оплатит НКО из своих средств.

НКО Memento Mare является организацией, объединяющей близких погибших в катастрофе парома «Эстония» и оказывающей моральную и духовную поддержку потерявшим своих родных. Организация проводит встречи, реабилитационные мероприятия и поминальные церемонии.

Паром "Эстония" затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Спасено только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра.

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