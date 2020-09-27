Рийгикогу обсудит создание комиссии экспертов по COVID-19 в середине октября

Согласно видению Партии реформ, комиссия должна начать анализировать опыт в различных областях и картографировать успехи и ошибки. Эти области включают управление, коммуникацию, здравоохранение (средства индивидуальной защиты, рекомендации по лечению, вакцины), социальное обеспечение, различные секторы экономики и защиту данных.

«Этот анализ послужит вкладом в принятие управленческих решений и вопросов коммуникации, чтобы лучше справиться с кризисом», - написал глава социальной комиссии Тынис Мёльдер, комментируя решение.

Комиссия по социальным вопросам решила передать проект в постоянные комиссии для ознакомления и, если они того пожелают, для вынесения заключения. Проект будет отправлен на пленарное заседание 13 октября с предложением провести окончательное голосование по проекту.

