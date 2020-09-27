Вс, 27.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
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  • Рийгикогу обсудит создание комиссии экспертов по COVID-19 в середине октября

Рийгикогу обсудит создание комиссии экспертов по COVID-19 в середине октября

Koroonaviirus. Pilt on illustreeriv

ФОТО: shutterstock.com

Представленный фракцией Партии реформ 6 июля законопроект, в котором правительству предлагается создать экспертную по COVID-19, на этой неделе лег на стол парламентской комиссии по социальным вопросам, пишет Postimees.

Согласно видению Партии реформ, комиссия должна начать анализировать опыт в различных областях и картографировать успехи и ошибки. Эти области включают управление, коммуникацию, здравоохранение (средства индивидуальной защиты, рекомендации по лечению, вакцины), социальное обеспечение, различные секторы экономики и защиту данных.

«Этот анализ послужит вкладом в принятие управленческих решений и вопросов коммуникации, чтобы лучше справиться с кризисом», - написал глава социальной комиссии Тынис Мёльдер, комментируя решение.

Комиссия по социальным вопросам решила передать проект в постоянные комиссии для ознакомления и, если они того пожелают, для вынесения заключения. Проект будет отправлен на пленарное заседание 13 октября с предложением провести окончательное голосование по проекту.

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