Ученые в Эстонии запускают еще 13 проектов для решения проблем с коронавирусом

Для решения проблем, связанных с вирусом SARS-CoV-2, будет запущено 13 исследовательских проектов, финансирование которых было предложено на этой неделе оценочным советом Эстонского научного агентства. На проекты будет выделено 2,14 миллиона евро, пишет Postimees.
Получившие финансирование проекты прикладных исследований и экспериментальных разработок были отобраны из 29 заявок, поданных в рамках открытого в июле внеочередного раунда заявок на целевые гранты . Объем проектов колеблется от 100 до 200 000 евро.
Ученые будут, к примеру, разрабатывать более эффективные маски для лица и биоразлагаемые ингредиенты для противовирусных покрытий и очищающих средств. Они также будут заниматься поиском противовирусных агентов, которые можно использовать в обычных продуктах, таких как дезинфицирующие средства или косметика.
Будет вестись поиск решений для антивирусной обработки трудноочищаемых поверхностей и для очистки воздуха в помещении от респираторных вирусов. Будет разработан прототип анкеты для пациента и инструмент анализа данных для прогнозирования скорости распространения вируса. Также разрабатываются роботы, способные работать в условиях пандемии, чтобы снизить нагрузку на медицинских работников и снизить риск заражения в больницах и домах престарелых.
Председатель экспертной комиссии, профессор Тартуского университета Ирья Лутсар отметила в пресс-релизе, что было подано много очень сильных заявок. «Многие из них планировали решить проблемы, связанные с профилактикой инфекционных заболеваний в целом, а не только с коронавирусом. К сожалению, из-за жесткой конкуренции и ограниченного количества денег некоторые хорошие ходатайства на этот раз остались без финансирования. Однако раунд грантов можно было в будущем использовать и для решения других насущных проблем», - сказала Лутсар.
По словам руководителя отдела исследовательских грантов Эстонского научного агентства Сирет Рутик, цель гранта - поддержать быстрое внедрение результатов долгосрочной исследовательской работы ученых.
Более подробный обзор профинансированных проектов и резюме раунда подачи заявок на целевой грант можно найти на веб-сайте Эстонского научного агентства.
Финансируемые проекты начнутся в этом году, а результаты должны быть достигнуты к концу следующего года.