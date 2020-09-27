Ученые в Эстонии запускают еще 13 проектов для решения проблем с коронавирусом

Получившие финансирование проекты прикладных исследований и экспериментальных разработок были отобраны из 29 заявок, поданных в рамках открытого в июле внеочередного раунда заявок на целевые гранты . Объем проектов колеблется от 100 до 200 000 евро.

Ученые будут, к примеру, разрабатывать более эффективные маски для лица и биоразлагаемые ингредиенты для противовирусных покрытий и очищающих средств. Они также будут заниматься поиском противовирусных агентов, которые можно использовать в обычных продуктах, таких как дезинфицирующие средства или косметика.

Будет вестись поиск решений для антивирусной обработки трудноочищаемых поверхностей и для очистки воздуха в помещении от респираторных вирусов. Будет разработан прототип анкеты для пациента и инструмент анализа данных для прогнозирования скорости распространения вируса. Также разрабатываются роботы, способные работать в условиях пандемии, чтобы снизить нагрузку на медицинских работников и снизить риск заражения в больницах и домах престарелых.

Председатель экспертной комиссии, профессор Тартуского университета Ирья Лутсар отметила в пресс-релизе, что было подано много очень сильных заявок. «Многие из них планировали решить проблемы, связанные с профилактикой инфекционных заболеваний в целом, а не только с коронавирусом. К сожалению, из-за жесткой конкуренции и ограниченного количества денег некоторые хорошие ходатайства на этот раз остались без финансирования. Однако раунд грантов можно было в будущем использовать и для решения других насущных проблем», - сказала Лутсар.

По словам руководителя отдела исследовательских грантов Эстонского научного агентства Сирет Рутик, цель гранта - поддержать быстрое внедрение результатов долгосрочной исследовательской работы ученых.

Более подробный обзор профинансированных проектов и резюме раунда подачи заявок на целевой грант можно найти на веб-сайте Эстонского научного агентства.