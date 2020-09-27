COVID-19 ударил по туризму в Лапландии: идет сбор средств на корм для ездовых хаски

Туристическая отрасль Лапландии страдает от падения числа туристов. Тысячи ездовых собак Лапландии, однако, продолжают требовать за собой ухода. Расходы на питание одного хаски составляют 300-500 евро в год. По оценкам, в Лапландии примерно 5000-8000 ездовых собак, пишет YLE.
У компании Ali Huskies 69 собак, а у Syötteen Eräpalvelut – 92. Расходы на содержание собак ежегодно составляют несколько десятков тысяч евро. Туристические компании обрастились к местным жителям и компаниям с просьбой о помощи.
Во время эпидемии коронавируса лапландским предпринимателям приходилось рассматривать все возможные альтернативы. "Мы делаем все возможное, чтобы нам не пришлось усыплять ни одной собаки", - заявляет владелец Syötteen Eräpalvelut Йоханна Мяяття.
Исполнительный директор Ali Huskies Паулиина Тиркконен также заверяет, что усыпление собак не рассматривается. "Если ситуация будет очень сложной, мы постараемся найти для самых старых собак новые дома", - сказала она.