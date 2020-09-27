COVID-19 ударил по туризму в Лапландии: идет сбор средств на корм для ездовых хаски

У компании Ali Huskies 69 собак, а у Syötteen Eräpalvelut – 92. Расходы на содержание собак ежегодно составляют несколько десятков тысяч евро. Туристические компании обрастились к местным жителям и компаниям с просьбой о помощи.

Во время эпидемии коронавируса лапландским предпринимателям приходилось рассматривать все возможные альтернативы. "Мы делаем все возможное, чтобы нам не пришлось усыплять ни одной собаки", - заявляет владелец Syötteen Eräpalvelut Йоханна Мяяття.