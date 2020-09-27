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Алексей Навальный

За сутки в Эстонии прибавилось 35 коронапозитивных

15.09.2020. Tallinn. Näomask. Tolmumask, FFP1 ühekordne mask, koroonaviirus, kasutatud mask, prügi, sügi, sügislehed. Face mask. Dust mask, FFP1 disposable mask, coronavirus, used mask, garbage, autumn leaves. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2344 первичных теста на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевания COVID-19, из которых 35 тестов дали положительный результат.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где выявлено 18 человек, инфицированных коронавирусом.

В Ида-Вирумаа добавилось 12 новых случаев, и по одному новому случаю коронавируса зарегистрировано в уездах Рапламаа, Хийумаа, Ляэнемаа и Йыгевамаа.

У одного из получивших положительный результат теста в регистре народонаселения не было указано место жительства. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 39,43.

Из 18 новых случаев в Харьюмаа (14 из них в Таллинне) три связаны с инфекциями в кругу семьи и два - с зараженями в школах. В одном случае вирус был завезен с Украины, в остальных случаях обстоятельства выясняются.

Под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся около 2000 человек, из которых 273 больны. Всего в рабочей зоне Пыхьяского регионального отделения можно выделить шесть вспышек, крупнейшими из которых являются вспышка в Ида-Таллиннской центральной больнице (34 инфицированных, 22 из них - сотрудники больниц) и вспышка в Ляэнемереской гимназии, где заболели 24 учащихся и 8 учителей. Семь случаев, связаны с очагом Спасательного департамента, шесть случаев - с заражением на рабочем месте и шесть случаев - в семье. Кроме того, согласно сегодняшней информации, восемь жителей Харьюского уезда заразились вирусом во время посещения Дней ностальгии в Хаапсалу.

Из новых случаев заболевания в Ида-Вирумаа три связаны с инфекциями в семейном кругу и три - с инфекциями на рабочем месте. В двух случаях болезнь была получена от знакомых, в одном случае вирус был завезен из Российской Федерации, а в одном случае инфекция была передана в школе. Обстоятельства двух случаев выясняются.

Всего в рабочей зоне Идаского региона - восемь действующих очагов. С очагом в Кохтла-Ярве связаны 7 случаев, 13 - с очагом первого рабочего места в Силламяэ и 8 - с очагом второго рабочего места в Силламяэ. 30 человек связаны с очагом круга знакомств, 11 - с очагом основной школы Таммику и пять - с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве. 

Сегодня в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве появился новый очаг, связанный со школой, и в настоящее время с этим очагом связано шесть случаев заболевания (двое из них - инфицированные члены семьи).

Под наблюдением Идаского регионального управления находится более 900 человек, из них 175 больных.

Обстоятельства нового случая в Йыгеваском уезде выясняются. По состоянию на сегодняшнее утро в рабочей зоне Лыунаского региона известны три очага - очаг дня рождения в Выру на 21 человек, очаг похорон на 11 человек и очаг на рабочем месте (15 человек). Более 350 человек, 43 из которых больны, находятся под наблюдением Лыунаского регионального управления.

В понедельник, 28 сентября, SYNLAB Eesti откроет в Хаапсалу доступную для автомобилей палатку для тестирования на коронавирус, которая будет находиться рядом с Хаапсалуским культурным центром (ул. Пости, 3), на парковке на углу улиц Раху и Ваба. Изначально тестирование будет проходить в течение трех дней, при необходимости часы работы будут изменены.

В Эстонии можно сдать образец на коронавирус из носоглотки в 18-и пунктах тестирования, три из которых расположены в порту и аэропорту и предназначены для тестирования прибывающих в Эстонию.

По состоянию на утро 27 сентября 31 человек в Эстонии нуждается в стационарном лечении из-за коронавируса, пациентов с контролируемым дыханием нет. Ни одного пациента не отправляли домой, и новых больничных случаев коронавируса не открывали.

На сегодняшний день в больницах завершено 454 случая COVID-19 в отношении 441 человека.

По состоянию на 27 сентября выздоровели 2506 человек. Из них больничные случаи для 1 918 человек (76,5%) были прекращены, 588 человек (23,5%) показали положительный результат теста более 28 дней назад и не находятся в больнице, то есть ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии было проведено около 205 000 первичных тестов, из которых 3200, или 1,56 процента, оказались положительными на вирус SARS-CoV-2.

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