За сутки в Эстонии прибавилось 35 коронапозитивных

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где выявлено 18 человек, инфицированных коронавирусом.

В Ида-Вирумаа добавилось 12 новых случаев, и по одному новому случаю коронавируса зарегистрировано в уездах Рапламаа, Хийумаа, Ляэнемаа и Йыгевамаа.

У одного из получивших положительный результат теста в регистре народонаселения не было указано место жительства. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 39,43.

Из 18 новых случаев в Харьюмаа (14 из них в Таллинне) три связаны с инфекциями в кругу семьи и два - с зараженями в школах. В одном случае вирус был завезен с Украины, в остальных случаях обстоятельства выясняются.

Под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся около 2000 человек, из которых 273 больны. Всего в рабочей зоне Пыхьяского регионального отделения можно выделить шесть вспышек, крупнейшими из которых являются вспышка в Ида-Таллиннской центральной больнице (34 инфицированных, 22 из них - сотрудники больниц) и вспышка в Ляэнемереской гимназии, где заболели 24 учащихся и 8 учителей. Семь случаев, связаны с очагом Спасательного департамента, шесть случаев - с заражением на рабочем месте и шесть случаев - в семье. Кроме того, согласно сегодняшней информации, восемь жителей Харьюского уезда заразились вирусом во время посещения Дней ностальгии в Хаапсалу.

Из новых случаев заболевания в Ида-Вирумаа три связаны с инфекциями в семейном кругу и три - с инфекциями на рабочем месте. В двух случаях болезнь была получена от знакомых, в одном случае вирус был завезен из Российской Федерации, а в одном случае инфекция была передана в школе. Обстоятельства двух случаев выясняются.

Всего в рабочей зоне Идаского региона - восемь действующих очагов. С очагом в Кохтла-Ярве связаны 7 случаев, 13 - с очагом первого рабочего места в Силламяэ и 8 - с очагом второго рабочего места в Силламяэ. 30 человек связаны с очагом круга знакомств, 11 - с очагом основной школы Таммику и пять - с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве.

Сегодня в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве появился новый очаг, связанный со школой, и в настоящее время с этим очагом связано шесть случаев заболевания (двое из них - инфицированные члены семьи).

Под наблюдением Идаского регионального управления находится более 900 человек, из них 175 больных.

Обстоятельства нового случая в Йыгеваском уезде выясняются. По состоянию на сегодняшнее утро в рабочей зоне Лыунаского региона известны три очага - очаг дня рождения в Выру на 21 человек, очаг похорон на 11 человек и очаг на рабочем месте (15 человек). Более 350 человек, 43 из которых больны, находятся под наблюдением Лыунаского регионального управления.

В понедельник, 28 сентября, SYNLAB Eesti откроет в Хаапсалу доступную для автомобилей палатку для тестирования на коронавирус, которая будет находиться рядом с Хаапсалуским культурным центром (ул. Пости, 3), на парковке на углу улиц Раху и Ваба. Изначально тестирование будет проходить в течение трех дней, при необходимости часы работы будут изменены.

В Эстонии можно сдать образец на коронавирус из носоглотки в 18-и пунктах тестирования, три из которых расположены в порту и аэропорту и предназначены для тестирования прибывающих в Эстонию.

По состоянию на утро 27 сентября 31 человек в Эстонии нуждается в стационарном лечении из-за коронавируса, пациентов с контролируемым дыханием нет. Ни одного пациента не отправляли домой, и новых больничных случаев коронавируса не открывали.

На сегодняшний день в больницах завершено 454 случая COVID-19 в отношении 441 человека.

По состоянию на 27 сентября выздоровели 2506 человек. Из них больничные случаи для 1 918 человек (76,5%) были прекращены, 588 человек (23,5%) показали положительный результат теста более 28 дней назад и не находятся в больнице, то есть ожидают подтверждения выздоровления.