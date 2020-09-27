Почти десятая часть зараженных коронавирусом в Латвии - работники здравоохранения

В документе отмечается, что в последние недели увеличилось количество медицинских работников, у которых подтвержден Covid-19. Случаи заболевания зарегистрированы среди работников Службы неотложной медицинской помощи, амбулаторных учреждений, в Даугавпилсской и Северокурземской региональных больницах.

Больше всего случаев с начала пандемии зарегистрировано в Видземской больнице - в этом лечебном учреждении было 64 случая Covid-19, в том числе у 17 сотрудников больницы, у 20 пациентов и 27 членов семей заболевших пациентов и работников.

Четыре отдельные вспышки были зарегистрированы в СНМП. Крупнейшая вспышка была в центре оперативного управления - 38 случаев Covid-19 среди работников и членов их семей.

Также вспышки были в социальных учреждениях. Например, в центре социального ухода "Марснени" было зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом - и среди постояльцев, и среди работников и членов их семей. Также крупная вспышка произошла в рижском приюте "Синий крест", где зарегистрировано 63 случая Covid-19.