Вс, 27.09.2020
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Алексей Навальный
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  • Марко Михкельсон о ситуации в Нагорном Карабахе: эскалация конфликта опасна для всего региона

Марко Михкельсон о ситуации в Нагорном Карабахе: эскалация конфликта опасна для всего региона

Marko Mihkelson

ФОТО: Konstantin Sednev

Такого массивного военного столкновения, как вспыхнувший в воскресенье вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, не было давно, заявил Rus.ERR заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, член парламента Марко Михкельсон.

"Используется тяжелое вооружение. По первоначальной информации, погибшие есть и среди мирных жителей", – прокомментировал cитуацию в Закавказье Михкельсон.

По его мнению, еще пару недель назад столкновение закончилось бы перемирием, но в этот раз все может быть иначе.

"Ситуация, в которой обе стороны обвиняют друг друга в начале массивной военной атаки, свидетельствует о высокой вероятности эскалации конфликта в ближайшие часы и дни", – подчеркнул депутат.

Он убежден, что Совет безопасности ООН и Эстония могут сыграть большую роль в решении ситуации.

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