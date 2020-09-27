Марко Михкельсон о ситуации в Нагорном Карабахе: эскалация конфликта опасна для всего региона

"Используется тяжелое вооружение. По первоначальной информации, погибшие есть и среди мирных жителей", – прокомментировал cитуацию в Закавказье Михкельсон.

По его мнению, еще пару недель назад столкновение закончилось бы перемирием, но в этот раз все может быть иначе.

"Ситуация, в которой обе стороны обвиняют друг друга в начале массивной военной атаки, свидетельствует о высокой вероятности эскалации конфликта в ближайшие часы и дни", – подчеркнул депутат.