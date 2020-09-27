Марко Михкельсон о ситуации в Нагорном Карабахе: эскалация конфликта опасна для всего региона

Такого массивного военного столкновения, как вспыхнувший в воскресенье вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, не было давно, заявил Rus.ERR заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, член парламента Марко Михкельсон.
"Используется тяжелое вооружение. По первоначальной информации, погибшие есть и среди мирных жителей", – прокомментировал cитуацию в Закавказье Михкельсон.
По его мнению, еще пару недель назад столкновение закончилось бы перемирием, но в этот раз все может быть иначе.
"Ситуация, в которой обе стороны обвиняют друг друга в начале массивной военной атаки, свидетельствует о высокой вероятности эскалации конфликта в ближайшие часы и дни", – подчеркнул депутат.
Он убежден, что Совет безопасности ООН и Эстония могут сыграть большую роль в решении ситуации.