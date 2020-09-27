Документ: без госпомощи авиакомпания Nordica обанкротится еще до декабря

В распоряжении портала новостей ERR оказалось резюме разрешения Еврокомиссии на выдачу госпомощи, согласно которому, эстонская авиакомпания Nordica может обанкротиться еще до декабря, если не влить в компанию дополнительные средства.
Операционный убыток Nordica в 2020 году составит 23 миллиона евро, а будущая деятельность компании зависит от решений других авиакомпаний относительно того, хотят ли они в будущем пользоваться авиауслугами, предлагаемыми Nordica.
Правительство Эстонии представило отчет об оценке вместе с заявлением о государственной помощи. В отчете оценивается стоимость компании по состоянию на 16 июля 2020 года, и согласно этой оценке, рыночная стоимость компании была отрицательной, т.е. текущие денежные потоки компании не покрывали расходы. Сумма минуса составила 19 553 000 евро.
По оценке правительства Эстонии, в условиях продолжающегося кризиса в авиации Nordica не может получить кредит в частном секторе, поэтому единственным выходом является государственная помощь, без которой Nordica прекратила бы свою деятельность, причем жизнеспособность компании окажется под угрозой еще до наступления декабря этого года.