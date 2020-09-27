Документ: без госпомощи авиакомпания Nordica обанкротится еще до декабря

Операционный убыток Nordica в 2020 году составит 23 миллиона евро, а будущая деятельность компании зависит от решений других авиакомпаний относительно того, хотят ли они в будущем пользоваться авиауслугами, предлагаемыми Nordica.

Правительство Эстонии представило отчет об оценке вместе с заявлением о государственной помощи. В отчете оценивается стоимость компании по состоянию на 16 июля 2020 года, и согласно этой оценке, рыночная стоимость компании была отрицательной, т.е. текущие денежные потоки компании не покрывали расходы. Сумма минуса составила 19 553 000 евро.