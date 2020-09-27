Эффект домино: профсоюз моряков встревожен предстоящими сокращениями

По оценке профсоюза, сектор пассажирских судов и туризма является работодателем и заказчиком для многих других предприятий Эстонии. По статистике, крупное предприятие Tallink заказывает у других расположенных в Эстонии компаний товаров и услуг на сумму не менее 230 млн евро, отметил председатель EMSA Юри Лембер в адресованном правительству письме.

В ситуации, когда заболевание COVID-19 парализовало пассажирские перевозки, а гостиницы опустели без туристов, внушает беспокойство тот факт, что правительство медлит с четкими решениями, которые позволили бы смягчить массовое сокращение рабочих мест в компаниях морских пассажироперевозок и гостиничных предприятиях в предстоящие месяцы, считает профсоюз.

Работающие под эстонским флагом пассажирские паромы и грузовые суда являются также гарантией государственной безопасности, и это обстоятельство нельзя оставлять без внимания, отмечает профсоюз.