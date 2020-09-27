Вс, 27.09.2020
Маска должна стать нормальной реальностью. Все это важно особенно в школах. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт

Видео ⟩ Гонку «Формулы-2» в Сочи завершили из-за страшной аварии

Фото иллюстративное.

ФОТО: YURI KOCHETKOV/Pool via REUTERS

Итальянский пилот Лука Гиотто и британец Джек Эйткен столкнулись на повороте во время второй гонки "Формулы-2" на Гран-при России в Сочи. Болиды едва ли не разлетелись вдребезги после ударов о заграждения, пишет Newsru.

Удивительно, но оба участника аварии не получили серьезных травм. Они благополучно выбрались из машин самостоятельно и покинули трассу.

Сначала гонка была приостановлена, но позднее организаторы объявили, что рестарта не будет из-за сильных повреждений барьера безопасности.

Положение пилотов зафиксировано по итогам пятого круга: победил Гуаньюй Чжоу, вторым стал Никита Мазепин, а третьим Мик Шумахер, Роберт Шварцман в итоге оказался десятым, а Артем Маркелов в итоговом протоколе числится двенадцатым. Следующий этап "Формулы-2" состоится в Бахрейне с 27 по 29 ноября.

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