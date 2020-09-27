Видео ⟩ Гонку «Формулы-2» в Сочи завершили из-за страшной аварии

Итальянский пилот Лука Гиотто и британец Джек Эйткен столкнулись на повороте во время второй гонки "Формулы-2" на Гран-при России в Сочи. Болиды едва ли не разлетелись вдребезги после ударов о заграждения, пишет Newsru.