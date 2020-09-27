Блог, фото, видео ⟩ 50-й день протестов: в центр Минска стянули военных «во избежание ЧП»

Сегодня, 27 сентября, проходит 50-й день протестов в Республике Беларусь. На этот день назначена "народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской.
Ожидается, что это будет серия протестных маршей во многих городах страны, участники которых пронесут по улицам портреты Тихановской.
Протесты начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко победил на них с 80% голосов. Его главная соперница - единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - набрала чуть больше 10% голосов.
Все это время протесты сопровождались столкновениями с силовиками, задержаниями. Были арестованы или покинули страну почти все лидеры оппозиции.
23 сентября Александр Лукашенко в ходе тайной инаугурации вступил в должность президента Белоруссии. Церемония проходила во Дворце Независимости, на ней присутствовали несколько сотен человек. Анонса мероприятия не было. После инаугурации в Минске опять начались акции протеста.