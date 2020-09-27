Вс, 27.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
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Организаторы культурных мероприятий выступают против лимита заполняемости залов

Estonia teater.

ФОТО: Erik Prozes/Raul Mee/mollusk Media

Организаторы культурных мероприятий предложили правительству Эстонии не снижать лимит вместимости для мероприятий, а сосредоточиться на более эффективных мерах по рассредоточению мест проведения мероприятий, пишет Postimees.

Для этого, по словам организаторов, необходимо учитывать вместимость зон для публики и специфику мероприятий, связанных с местами и трибунами, чтобы посетители имели возможность сохранять дистанцию ​​на протяжении всего мероприятия.

Согласно предложению, каждый организатор мероприятия должен поделиться шагами, предпринятыми для предотвращения вируса COVID-19, на своем веб-сайте и в рассылаемых перед мероприятием сообщениях; в том числе должно быть легко найти рекомендации Департамента здоровья по борьбе с COVID-19.

Организаторы культурных мероприятий также предложили создать рабочую группу из исследователей, экспертов в области здравоохранения и представителей сектора культуры для обмена передовым опытом и повышения осведомленности о предотвращении распространения вируса среди всего сектора культуры и общественности.

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