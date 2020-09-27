Организаторы культурных мероприятий выступают против лимита заполняемости залов

Для этого, по словам организаторов, необходимо учитывать вместимость зон для публики и специфику мероприятий, связанных с местами и трибунами, чтобы посетители имели возможность сохранять дистанцию ​​на протяжении всего мероприятия.

Согласно предложению, каждый организатор мероприятия должен поделиться шагами, предпринятыми для предотвращения вируса COVID-19, на своем веб-сайте и в рассылаемых перед мероприятием сообщениях; в том числе должно быть легко найти рекомендации Департамента здоровья по борьбе с COVID-19.