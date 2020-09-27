Картина дня: робот вместо украинских рабочих, угроза банкротства Nordica и военный конфликт в Нагорном Карабахе

За сутки в Эстонии прибавилось 35 коронапозитивных

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2344 первичных теста на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевания COVID-19, из которых 35 тестов дали положительный результат. Согласно данным регистра народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где выявлено 18 человек, инфицированных коронавирусом. Читать далее...

Робот заменит десятки украинцев и спасет эстонские клубничные поля?

Этим летом над эстонскими клубничными полями витал запах плесени и гнили. Сборщиков не было, потому что украинцы с быстрыми пальцами не могли перебраться через границу из-за коронакризиса, а у эстонцев, уже привыкших к хорошей жизни, не хватило энтузиазма, чтобы броситься спасать огромные ягодные поля. Молодой робототехник Мадис Мерила увидел в этом возможность. Читать далее...

Ученые в Эстонии запускают еще 13 проектов для решения проблем с коронавирусом

Для решения проблем, связанных с вирусом SARS-CoV-2, будет запущено 13 исследовательских проектов, финансирование которых было предложено на этой неделе оценочным советом Эстонского научного агентства. На проекты будет выделено 2,14 миллиона евро. Читать далее...

Документ: без госпомощи авиакомпания Nordica обанкротится еще до декабря

Согласно резюме разрешения Еврокомиссии на выдачу госпомощи, эстонская авиакомпания Nordica может обанкротиться еще до декабря, если не влить в компанию дополнительные средства. Читать далее...

Эффект домино: профсоюз моряков встревожен предстоящими сокращениями

Независимый профсоюз моряков считает, что эффект домино, начавшийся с закрытия гостиниц и массового вынужденного простоя судов, не ограничится одним только сокращением почти полутора тысяч работников Tallink Grupp и отрицательно скажется на всей экономике Эстонии. Читать далее...

Марек Страндберг: эстонская АЭС начнет приносить прибыль не раньше, чем через 20 лет

Ученый и общественный деятель Марек Страндберг считает, что получение электроэнергии при помощи атомной станции — это, как минимум, очень дорого. Он также подчеркивает, что новая станция в Эстонии не создаст большого количества рабочих мест. Читать далее...

В Харьюмаа произошло тяжелое ДТП: спасатели высвобождали водителя из покореженной машины

Сегодня в Харьюмаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал один человек. В 14.45 в деревне Ору произошла авария. По предварительным данным, автомобиль Ford Focus вылетел с дороги, сообщает на своей странице в Twitter полиция. Читать далее...

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий. Есть раненые среди гражданского населения

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии «вдоль всей линии фронта», а также приграничные населенные пункты из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Читать далее...

ФОТО 〉 В центре Лондона произошли столкновения полиции и COVID-диссидентов