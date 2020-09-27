Очередная школа стала очагом заражения коронавирусом

В очаге заражения Кесклиннаской основной школы установлено шесть заболевших, двое из которых — члены семьи.

Кесклиннаская основная школа уже в начале недели сообщила, что ученики 5-9 классов переводятся на удаленное обучение.

Всего в Идаском регионе теперь восемь активных очагов: семь человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 13 человек имеют отношение к первому очагу на рабочем месте в Силламяэ, еще 8 человек имеют отношение ко второму очагу на рабочем месте в Силламяэ. С очагом в кругу знакомых связано 30 больных, очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, — пять человек. Со вторым очагом заражения в кругу семьи и знакомых сейчас связано шесть человек (один из них живет в Таллинне).

В четверг в Ида-Вирумаа добавилось 16 новых случаев заражения, в пятницу — 11, в субботу 13 и в воскресенье — 12.

Не все близкие контакты остаются дома

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Эйке Кингсепп, каждый день сейчас приносит новые сообщения о предприятиях или учреждениях Ида-Вирумаа, где обнаруживают новых зараженных или близкие контакты.

Она отметила, что, к сожалению, коронавирус распространился и на школы Ида-Вирумаа. В Кохтла-Ярве сейчас шесть, в Йыхви три и в Силламяэ четыре учебных учреждения, в которых есть зараженные или близкие контакты.

«К сожалению, распространение вируса в Ида-Вирумаа продолжается. Мы выявили случаи, когда люди, которые контактировали с зараженными и должны были находиться дома и ждать результатов анализа, все еще передвигаются в общественных местах и ​​распространяют возможный вирус», - сказал она, отметив, что речь в основном идет о молодежи.

В то же время Департамент здоровья беспокоит, что в Ида-Вирумаа растет число входящих в группу риска зараженных, которые старше 50 лет, и почти каждый день необходимо доставлять заболевших в больницу.

В Ида-Вируской центральной больнице сейчас в инфекционном отделении для принятия больных с коронавирусом есть 16 мест. По состоянию на утро воскресенья, 13 из них уже были заняты. Никто из них не нуждается в ИВЛ.