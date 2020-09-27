В Тарту охранник спас женщину от отравления угарным газом

26 сентября в 18.05 в центр управления G4S от системы безопасности частного дома поступило сообщение о пожаре в Тарту в Тяхтвере. Проверить обстановку был отправлен патруль G4S, который прибыл на место за несколько минут.

По словам охранника, у дома на первый взгляд не было заметно признаков пожара, а свет в доме не горел. Основательно проверив окрестности дома, он заметил, что между окон просачивается дым. После этого охранник заметил движение внутри дома и постучался в окно.

Из дома вышла 70-летняя женщина, которая сказала охраннику, что все в порядке и ей не нужна помощь. Но охранник заметил, что дом заполнен дымом и поведение женщины показалось ему неадекватным.

Также пожилая дама была сонливой из-за дыма и угарного газа. Охранник вывел ее на свежий воздух и попросил у Центра тревоги прислать на помощь скорую помощь и спасателей.

Осмотрев помещения, охранник обнаружил источник возгорания на кухне. В духовке пригорело мясо, которое охранник вытащил и поставил остывать под воду из-под крана. После этого он открыл окна, чтобы проверить комнаты.

Проживающая в доме пожилая дама забыла о поставленной в духовке еде и сама находилась на втором этаже и не заметила пригоревшей еды.