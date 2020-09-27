Тройная цепная авария в Таллинне: двух человек доставили в больницу

В 16:45 в Таллинне возле заправки на Палдиском шоссе, 150 произошла цепная авария с участием трех автомобилей. Скорая помощь доставила двух человек в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются, сообщает полиция.

А несколькими часами ранее, в 12:40 в столице на перекрестке бульвара Вабадузе и Мяннику-теэ, по предварительным данным, 35-летний мужчина на BMW сбил переходившую дорогу на красный сигнал светофора 78-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.