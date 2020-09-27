Тройная цепная авария в Таллинне: среди пострадавших ребенок

По уточненным данным, ехавший по Палдискому шоссе в сторону города Fiat Panda, за рулем которого был 46-летний мужчина, врезался в остановившийся перед ним Subaru Legacy, которым управлял 70-летний мужчина, а тот в свою очередь врезался в Renault Alaskan, за рулем которого был 29-летний мужчина. У последней машины был еще и прицеп.