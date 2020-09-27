Тройная цепная авария в Таллинне: среди пострадавших ребенок
Сегодня, 27 сентября, в Таллинне произошло два тяжелых ДТП: тройная цепная авария и под колеса автомобиля попал пешеход.
В 16:45 в Таллинне возле заправки на Палдиском шоссе, 150 произошла цепная авария с участием трех автомобилей.
По уточненным данным, ехавший по Палдискому шоссе в сторону города Fiat Panda, за рулем которого был 46-летний мужчина, врезался в остановившийся перед ним Subaru Legacy, которым управлял 70-летний мужчина, а тот в свою очередь врезался в Renault Alaskan, за рулем которого был 29-летний мужчина. У последней машины был еще и прицеп.
Скорая помощь доставила в больницу пассажиров Fiat - 48-летнюю женщину и девятилетнюю девочку.
А несколькими часами ранее, в 12:40 в столице на перекрестке бульвара Вабадузе и Мяннику-теэ, по предварительным данным, 35-летний мужчина на BMW сбил переходившую дорогу на красный сигнал светофора 78-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.