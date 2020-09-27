Урмас Рейнсалу: Карабахский конфликт следует урегулировать мирным путем

«Обстановка в регионе Нагорного Карабаха внушает крайнее беспокойство. Призываю стороны немедленно прекратить военные действия и принять все меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Применение насилия для разрешения разногласий достойно осуждения, - сказал Рейнсалу. - Важно, чтобы стороны незамедлительно прекратили враждебные действия и приступили к мирному урегулированию разногласий. Эстония в качестве члена Совета безопасности ООН инициирует консультации по обсуждению событий в Нагорном Карабахе в СБ ООН».

Рейнсалу свяжется с главами МИД Армении и Азербайджана, чтобы подчеркнуть важность мирного урегулирования конфликта.

«Для Эстонии важно, чтобы разногласия между странами разрешались без военных вмешательств. Мы выступаем за то, чтобы в вопросах безопасности следовали основанному на правилах миропорядку. Опираясь на международное право, государства могут мирно сосуществовать, - сказал Рейнсалу. - Это крайне серьезная ситуация, обладающая значительными последствиями для мира и безопасности по всему региону».