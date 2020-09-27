Урмас Рейнсалу: Карабахский конфликт следует урегулировать мирным путем

Глава МИД Урмас Рейнсалу заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в ситуации, где с утра воскресенья отношения между Арменией и Азербайджаном обострились и в перестрелках пострадало в том числе гражданское население.
«Обстановка в регионе Нагорного Карабаха внушает крайнее беспокойство. Призываю стороны немедленно прекратить военные действия и принять все меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Применение насилия для разрешения разногласий достойно осуждения, - сказал Рейнсалу. - Важно, чтобы стороны незамедлительно прекратили враждебные действия и приступили к мирному урегулированию разногласий. Эстония в качестве члена Совета безопасности ООН инициирует консультации по обсуждению событий в Нагорном Карабахе в СБ ООН».
Рейнсалу свяжется с главами МИД Армении и Азербайджана, чтобы подчеркнуть важность мирного урегулирования конфликта.
«Для Эстонии важно, чтобы разногласия между странами разрешались без военных вмешательств. Мы выступаем за то, чтобы в вопросах безопасности следовали основанному на правилах миропорядку. Опираясь на международное право, государства могут мирно сосуществовать, - сказал Рейнсалу. - Это крайне серьезная ситуация, обладающая значительными последствиями для мира и безопасности по всему региону».
Карабахский конфликт уже 30 лет создает напряженную ситуацию в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Мирные переговоры зашли в тупик после перемирия 1994 года. Последнее серьезное усилие разрешить конфликт провалилось в 2010 году.