У директоров двух школ нашли коронавирус
В четверг Выруская горуправа решила отправить две крупнейшие школы города на удаленное обучение для избежания быстрого распространения коронавируса. На данный момент оба директора школ получили положительный результат теста на коронавирус, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Последняя вспышка коронавируса в Выру началась 18 сентября с проведенного в горуправе собрания, в котором участвовали также директор школы Крейцвальда Таави Кару и директор Кесклиннаской школы Кааре Лилль.
По данным Департамента здоровья, с очагом заражения в Выруской горуправе на сегодняшний день связаны 15 человек, из них девять случаев были обнаружены в пятницу и четыре — в субботу. Мэр Выру Анти Аллас подтвердил сегодня, что статистика Департамента здоровья за последние дни может быть не точной и ситуация в городе может быть куда хуже: «Прибавляются зараженные, которые еще не отражаются в сегодняшней статистике».
Повторный тест по собственной инициативе
«Мой первый тест был отрицательным, но второй, к сожалению, положительный, - сказал Таави Кару, который решил пройти повторный тест по собственной инициативе, поскольку боялся, что первый был сделан слишком рано. - Поскольку я участвовал в собрании горуправы и многие участники заразились, результаты первого теста вызвали сомнение».
По словам Кару, результаты второго теста были в некотором смысле ожидаемыми, поскольку у него были и есть симптомы заболевания, например, температура. «Но самочувствие сейчас все-таки хорошее, - добавил он. - Нет особо времени, чтобы болеть, школьная работа требует руководства».
«В числе моих близких контактов сейчас и учителя, которые не могут проводить удаленное обучение из школьного здания, а должна работать из дома», - сказал Кару, отметив, что теперь им надо быстро реагировать и приспосабливаться к ситуации.
Горуправа вместе с руководствами основных школ и Департаментом здоровья решили в четверг, что в качестве мер предосторожности будет разумным с 25 сентября отправить на удаленное обучение Кесклиннаскую школу, школу Крейцвальда и городские школы по интересам, первоначально до 2 октября. Детские сады и Ярвеская школа работали в прежнем формате.
По словам Алласа, что получение информации о результатах тестов на коронавирус сейчас занимает больше времени, чем раньше. «Взятая вчера проба не отражается в статистике на следующий день — результаты приходят на день позже, - сказал Аллас. - Некоторые получили положительные ответы и в воскресенье утром, но в статистике их еще нет».
«В изоляции те, кому позвонил Департамент здоровья и у кого был установлен близкий контакт с зараженным», - сказал Аллас, который сейчас и сам на самоизоляции. По его словам, не все сотрудники горуправы работают дома, некоторые продолжают трудится в помещениях горуправы. «Несколько человек во время собрания были в отпуске», - добавил мэр, уточнив, что вице-мэр Тоомас Сарапуу в день собрания был в командировке.
Гимназия продолжает работать
Директор Выруской гимназии Кармо Курвитс сообщил в пятницу, что школа продолжает работать в обычном режиме. «Это означает, что учеба проходит и дальше в контактной форме, - заверил Курвитс, по словам которого такое решение было принято в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Министерством образования и науки. - Мы внимательно следит за ситуацией и мы готовы перейти на частичное или полное удаленное обучение».
В собрании горуправы, которое стало очагом заражения коронавирусом, участвовали 19 человек, результаты тестов которых становятся известны по частям. Выруская школа Крейцвальда была закрыта из-за страха распространения вируса еще в среду. Причиной стало то, что несколькими днями ранее положительный тест на коронавирус был у работника финансового отдела Вырускогой горуправы, который участвовал в собрании, на котором были и работники школы.
Выруская горуправа также сообщила в пятницу, что получила от Департамента здоровья настоятельную рекомендацию перенести на две недели все общественные мероприятия. Также на это время (с 25 сентября по 8 октября) будет закрыт дом культуры «Каннель».