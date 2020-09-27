У директоров двух школ нашли коронавирус

Последняя вспышка коронавируса в Выру началась 18 сентября с проведенного в горуправе собрания, в котором участвовали также директор школы Крейцвальда Таави Кару и директор Кесклиннаской школы Кааре Лилль.

По данным Департамента здоровья, с очагом заражения в Выруской горуправе на сегодняшний день связаны 15 человек, из них девять случаев были обнаружены в пятницу и четыре — в субботу. Мэр Выру Анти Аллас подтвердил сегодня, что статистика Департамента здоровья за последние дни может быть не точной и ситуация в городе может быть куда хуже: «Прибавляются зараженные, которые еще не отражаются в сегодняшней статистике».

Повторный тест по собственной инициативе

«Мой первый тест был отрицательным, но второй, к сожалению, положительный, - сказал Таави Кару, который решил пройти повторный тест по собственной инициативе, поскольку боялся, что первый был сделан слишком рано. - Поскольку я участвовал в собрании горуправы и многие участники заразились, результаты первого теста вызвали сомнение».

По словам Кару, результаты второго теста были в некотором смысле ожидаемыми, поскольку у него были и есть симптомы заболевания, например, температура. «Но самочувствие сейчас все-таки хорошее, - добавил он. - Нет особо времени, чтобы болеть, школьная работа требует руководства».

«В числе моих близких контактов сейчас и учителя, которые не могут проводить удаленное обучение из школьного здания, а должна работать из дома», - сказал Кару, отметив, что теперь им надо быстро реагировать и приспосабливаться к ситуации.

Горуправа вместе с руководствами основных школ и Департаментом здоровья решили в четверг, что в качестве мер предосторожности будет разумным с 25 сентября отправить на удаленное обучение Кесклиннаскую школу, школу Крейцвальда и городские школы по интересам, первоначально до 2 октября. Детские сады и Ярвеская школа работали в прежнем формате.

По словам Алласа, что получение информации о результатах тестов на коронавирус сейчас занимает больше времени, чем раньше. «Взятая вчера проба не отражается в статистике на следующий день — результаты приходят на день позже, - сказал Аллас. - Некоторые получили положительные ответы и в воскресенье утром, но в статистике их еще нет».

«В изоляции те, кому позвонил Департамент здоровья и у кого был установлен близкий контакт с зараженным», - сказал Аллас, который сейчас и сам на самоизоляции. По его словам, не все сотрудники горуправы работают дома, некоторые продолжают трудится в помещениях горуправы. «Несколько человек во время собрания были в отпуске», - добавил мэр, уточнив, что вице-мэр Тоомас Сарапуу в день собрания был в командировке.

Гимназия продолжает работать

Директор Выруской гимназии Кармо Курвитс сообщил в пятницу, что школа продолжает работать в обычном режиме. «Это означает, что учеба проходит и дальше в контактной форме, - заверил Курвитс, по словам которого такое решение было принято в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Министерством образования и науки. - Мы внимательно следит за ситуацией и мы готовы перейти на частичное или полное удаленное обучение».

В собрании горуправы, которое стало очагом заражения коронавирусом, участвовали 19 человек, результаты тестов которых становятся известны по частям. Выруская школа Крейцвальда была закрыта из-за страха распространения вируса еще в среду. Причиной стало то, что несколькими днями ранее положительный тест на коронавирус был у работника финансового отдела Вырускогой горуправы, который участвовал в собрании, на котором были и работники школы.