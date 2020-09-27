Кийслер: если человек хочет быть эстонцем, у него должна быть такая возможность

«Если задуматься, среди нас есть люди, у которых нет эстонских прабабушек и прадедушек. Но все же они делают для эстонской национальной идеи, эстонского государства, культуры и языка больше, чем любой другой человек, который является чистым эстонцем с точки зрения генов, но предал страну и не любит ее», - резюмировал Сийм-Валмар Кийслер свое выступление на общем собрании.

По его словам, люди часто хотят думать, что правильный эстонец - это тот, у кого течет правильная кровь. «Мы даже не знаем, какая кровь течет в нас», - сказал он, добавив, что признаком эстонскости скорее является то, как люди себя ведут и что они делают. «Эстонскость - это убеждения», - сказал Кийслер.

На вопрос, есть ли у «Правых» план, как лучше интегрировать в общество проживающих в Эстонии русских и украинцев, Кийслер ответил, что, конечно, есть. Он отметил, что надо начинать с детей и уже сводить их с эстонцами. «Я, безусловно, не поддерживаю мысль, что будем их разделять. Иногда также звучит, что не пускайте их в эстонские детские сады или школы, будто это как-то угрожает эстонскости», - объясняет он.