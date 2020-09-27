Швейцарцы отстояли соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом

По предварительным прогнозам института изучения рынка и общественного мнения GFS Bern, против проголосовали 63 процента участников референдума.

Инициатором проведения всенародного голосования стала правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP), которая призвала к отмене иммиграционного соглашения с Евросоюзом, заключенного в 1999 году. В соответствии с ним, граждане ЕС получили право свободно жить и работать в Швейцарии. SVP призывала ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу в Швейцарии, чтобы положить конец "неконтролируемой миграции", которая, по мнению партии, вела к росту безработицы в стране и угрожала благосостоянию и безопасности швейцарцев.

Если бы участники референдума поддержали эту инициативу, правительство страны в течение года должно было бы заключить с ЕС новый договор, а в случае провала переговоров расторгнуть старое соглашение в течение 30 дней после окончания этого срока.

Экономические последствия от инициативы SVP были бы катастрофическими

В 1990-х годах Швейцария и ЕС заключили пакет из семи двусторонних соглашений, дающих швейцарским компаниям доступ к европейскому рынку. Одна из договоренностей предусматривала свободное передвижение между Швейцарией и Евросоюзом. Расторжение одного из соглашений означало бы автоматическое прекращение действия остальных шести, таким образом, Швейцария оказалась бы исключена из общеевропейского единого рынка товаров, услуг и рабочей силы.

По этой причине инициатива Швейцарской народной партии еще до референдума вызвала широкое неприятие в стране: против нее выступили не только правительство, парламент и другие партии, но и профсоюзы и ассоциация швейцарских работодателей. Ранее власти страны заявили, что экономические последствия от принятия этой инициативы будут катастрофическими и нанесут серьезный урон отношениям с ЕС.