Армения и Азербайджан сообщили о погибших в ходе возобновившегося конфликта в Нагорном Карабахе

В Минобороны Армении заявили о гибели порядка 200 азербайджанских военнослужащих. "По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников", - заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Генпрокуратура Азербайджана, как передает "Интерфакс", сообщила о 19 пострадавших мирных жителях в результате артобстрелов с армянской стороны. "Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 19 человек. Они помещены в больницы", - говорится в сообщении. Погибли пятеро.

Жертвами артиллерийского обстрела с армянской стороны стали пять граждан Азербайджана, сообщает в воскресенье пресс-служба Генпрокуратуры страны. "Житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Гурбанов и четыре члена его семьи были убиты в результате артобстрела со стороны армянских ВС", - говорится в сообщении.