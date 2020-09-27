Социал-демократы требуют от мэра Таллинна положить конец затыканию рта несогласным

«Мы хотим узнать у мэра, как он собирается решить эту ситуацию. Руководитель одного из столичных департаментов подал в суд на сотрудников музея, которые раскритиковали его. А если кто-то из тех, кто находится на зарплате у города, посмеет критиковать мэра, то ему тоже заткнут рот при помощи суда?» - отметил председатель фракции социал-демократов в горсобрании Таллинна Райнер Вакра.

Работающий в городской системе руководитель должен помнить, что он не частное лицо, которое может взять и обидеться, а представляет город, отметили социал-демократы. По словам Вакра, сейчас непонятно, собирается ли мэрия как-то вмешаться и сделать так, чтобы такое поведение не стало нормой для управленческой культуры в городе.

«Как город защищает свободу слова своих работников и намерена ли мэрия помочь сотрудникам музея с юридической помощью в споре с руководителем департамента культуры? - спросил Вакра. - Мы хотим знать, как сотрудники городских учреждений могут давать обратную связь работе руководства, не опасаясь санкций. В свете реформ последнего времени не менее важно и то, как именно планирует мэрия повысить качество управления в своей системе и какие ресурсы собирается выделить на это».

Руководитель департамента культуры Айни Хярм подала в суд иск против сотрудников городского музея за критику в ее адрес. Хярм обвиняет сотрудников музея в клевете. Мэр Кылварт должен в течение двух недель ответить на письменный запрос социал-демократов Райнера Вакра, Анто Лийвата и Аннелы Оясте.

Белобровцев: поведение руководителя департамента трудно понять

Вице-мэр Таллинна, центрист Вадим Белобровцев, в сферу ответственности которого входит и область культуры, не понимает решения руководителя Департамента культуры Айни Хярм предъявить работникам Городского музея требование о возмещении ущерба в 2000 евро за то, что они в январе написали мэру письмо, в котором пожаловались на Хярма. «Каждый работающий в таллиннской системе руководитель должен помнить, что он не просто частное лицо, которое может обидеться, а лицо, представляющее город», - сказал Белобровцев Postimees. Подробнее читайте здесь.