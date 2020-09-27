Вс, 27.09.2020
Нынешняя ситуация – это нарушение прав человека. Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 77-летнего Анатолия

Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 77-летнего Анатолия

Пропавший 77-летний Анатолий.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в поисках 77-летнего жителя Пыхья-Таллинна Анатолия, который вышел из дома на улице Сыле на прогулку и не вернулся.

Мобильного телефона у мужчины нет. Из-за проблем с памятью без посторонней помощи он может попасть в опасную ситуацию.

Его рост 172 см, он худощавого телосложения и у него седые волосы. На нем светлые брюки и куртка.

Полицейские занимаются сейчас поисками Анатолия вблизи его дома. Полиция просит всех, кто видел Анатолия или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом на номер 112.

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