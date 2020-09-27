Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 77-летнего Анатолия

Полиция просит помощи в поисках 77-летнего жителя Пыхья-Таллинна Анатолия, который вышел из дома на улице Сыле на прогулку и не вернулся.
Мобильного телефона у мужчины нет. Из-за проблем с памятью без посторонней помощи он может попасть в опасную ситуацию.
Его рост 172 см, он худощавого телосложения и у него седые волосы. На нем светлые брюки и куртка.
Полицейские занимаются сейчас поисками Анатолия вблизи его дома. Полиция просит всех, кто видел Анатолия или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом на номер 112.