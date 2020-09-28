Любить до смерти: интриги и расследования в Русском театре

Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин». ФОТО: Русский театр

В пьесе и спектакле фигурируют разные суммы, передававшиеся в злополучном конверте. Кроме того, в спектакле более глубоко представлен персонаж Шанель: она плачет из-за проигранных сбережений и страдает из-за того, что хозяин и его сестра насмехаются над ней. В пьесе внутреннему миру Шанель внимания не уделялось.

Персонаж Катрин интересно перекликается с образом Ани из «Вишневого сада», которую Карин Ламсон играет в постановке Игоря Лысова. Начало «Женщин», ознаменованное приездом долгожданной гостьи, вызывает смутные ассоциации с пьесой Чехова, а когда в финале пьесы Ламсон произносит свою реплику из «Вишневого сада»: «Здравствуй, новая жизнь!», перед нами на мгновение словно предстает чеховская Аня, которая чудесным образом перенеслась на заснеженную виллу где-то во французской глубинке.

Небольшое изменение внесено и в письмо Огюстины: относительно сдержанная записка, в которой прочитывается симпатия, в спектакле заменена на написанное ею пылкое стихотворение, пафос которого усиливает комический эффект.

Актуально даже в пандемию

В спектакле, как и в пьесе, шутки ненавязчивые и довольно тонкие, гомерического хохота не предусмотрено, но юмором здесь искрится все. В вильяндиском театре «Угала» пошли иным путем: в сентябре там тоже состоялась премьера комедии («Пойманный сетью» по пьесе Рея Куни), и эта постановка призвана во что бы то ни стало выбить из зрителя смех. Если в «Женщинах», помимо склок и забавных перепалок, остроумно высмеиваются человеческие пороки, то в «Пойманном сетью» смех должны вызывать держащиеся за руки мужчины и условные падения на банановой кожуре. Пьеса Рея Куни в 2020 году кажется уже не вполне актуальной, а местами попросту неуместной, но написанные на 40 лет раньше «Восемь женщин» сегодня своего очарования не утратили и продолжают шагать в ногу со временем.

Важная роль в спектакле отведена хореографии (Ольга Привис). Изящные па призваны подчеркнуть характеры героинь или выделить важный момент. Особенно впечатляюще вместе с игрой света и песней Bang Bang (My Baby Shot Me Down) это смотрится в финале. Концовка эффектная, завораживающая и — для тех, кому посчастливилось не знать интриги, — довольно неожиданная.

Совершенно естественно, что отзвуки пандемии проникли и в спектакль. «Два метра», — предупреждает беспокойная Огюстина вновь прибывшую. А в отрывок из сводки прогноза погоды, который читает знакомый телезрителям голос Татьяны Космыниной, остроумно вплетено предупреждение для зрителей — ввиду погодных условий всех просят на время антракта покинуть зал. Кстати, постановку «Ромео и Джульетта» Театра VAT реалии времени тоже не обошли стороной: зрителям раздавали с подмостков защитные маски перед сценой бала-маскарада в доме Капулетти. Судя по реакции зрителей, такие аллюзии на современность приходятся им по душе.

Спектакль «Восемь любящих женщин» — именно то, чем он кажется и как позиционируют его создатели: это забавная и эстетичная комедия, которая имеет все шансы одинаково полюбиться и взыскательным зрителям, и тем, кто приходит в театр исключительно развлечься. Новый спектакль — это ответ театра на зрительский запрос на легкую постановку, на которой можно отдохнуть вечером после работы.