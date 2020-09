Любить до смерти: интриги и расследования в Русском театре

Актуально даже в пандемию

Важная роль в спектакле отведена хореографии (Ольга Привис). Изящные па призваны подчеркнуть характеры героинь или выделить важный момент. Особенно впечатляюще вместе с игрой света и песней Bang Bang (My Baby Shot Me Down) это смотрится в финале. Концовка эффектная, завораживающая и — для тех, кому посчастливилось не знать интриги, — довольно неожиданная.